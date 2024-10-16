Финансовые новости: О проведении размещения 17 октября 2024 года дополнительного выпуска №1 биржевых облигаций серии 002P-03 Акционерное общество “Аэрофьюэлз”

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Участникам торгов

Информируем вас о том, что в соответствии с Частью I. Общая часть Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО “Московская Биржа ММВБ-РТС”, утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 15 ноября 2023 года (Протокол №13) и Частью II. Секция фондового рынка Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО “Московская Биржа ММВБ-РТС”, утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 17 февраля 2023 года (Протокол №15), установлены следующие форма, время, срок и порядок проведения размещения биржевых облигаций серии 002P-03 Акционерное общество “Аэрофьюэлз” (дополнительный выпуск №1):

Наименование Эмитента Акционерное общество “Аэрофьюэлз” Наименование ценной бумаги биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-03 (дополнительный выпуск №1) Идентификационный/регистрационный номер выпуска 4B02-03-29449-H-002P от 09.09.2024 Дата начала размещения 17 октября 2024 года Дата начала торгов 17 октября 2024 года Информация о размещении (Режим торгов, форма размещения) Режим торгов “Размещение: Адресные заявки” путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности).

(Расчеты: Рубль) Торговый код RU000A1090N4 ISIN код RU000A1090N4 Цена размещения Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) российских рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации. Покупатель при приобретении Биржевых облигаций при их размещении также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по каждой Биржевой облигации, рассчитанный с даты начала купонного периода Основного выпуска Биржевых облигаций, в котором совершается операция по приобретению Биржевых облигаций. Код расчетов Z0 Андеррайтер Акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания “Солид” (идентификатор Участника торгов – MC0131900000, краткое наименование организации в Системе торгов – Солид ИФК) Время проведения торгов Время проведения торгов: период сбора заявок: 10:00 – 13:30;

период удовлетворения заявок: 13:45-16:30. После окончания периода удовлетворения: период сбора и удовлетворения заявок: 16:45 – 18:30. При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО. Время проведения торгов при размещении в период кроме даты начала размещения время сбора заявок и заключения сделок: 10:00 – 18:30. При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО), об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.

На основании эмиссионных документов при размещении ценных бумаг не допускается подача заявок и совершение сделок за счет Участников торгов, а также за счет Клиентов Участников торгов, если такие лица связаны с иностранным государством, входящим в Перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержденный Распоряжением Правительством Российской Федерации от 05.03.2022г. № 430-р (в редакции, действующей на дату подачи заявки), или находятся под контролем указанных лиц, за исключением контролируемых иностранных компаний в соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022г. № 95 “О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами”.



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