Финансовые новости: О планируемом прекращении расчета индикаторов MOEXREPO

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Московская биржа по рекомендации Комитета по репо и кредитованию ценными бумагами Бирже планирует прекратить расчет индикаторов MOEXREPO рынка репо с центральным контрагентом (ЦК) с 1 января 2025 года.

Московская биржа рекомендует всем пользователям индексов MOEXREPO перейти на использование индикаторов RUSFAR, осуществив все необходимые мероприятия до прекращения расчета указанных индикаторов.

С развитием семейства индикаторов RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate) рынка репо с ЦК индикаторы MOEXREPO стали носить дублирующий характер.

Сегодня семейство индикаторов RUSFAR лежит в основе различных продуктов на рынках Московской биржи.

На фондовом рынке торгуются паи 10 БПИФ от 5 управляющих компаний, бенчмарком которых выступает индикатор RUSFAR;

На денежном рынке доступны операции репо с плавающими ставками, привязанными к ключевой ставке Банка России и индикаторам RUSFAR и RUONIA;

Участникам рынка СПФИ могут заключать процентные своп контракты (Overnight Index Swap. OIS) на ставку денежного рынка RUSFAR сроком исполнения от трех дней до одного года;

На срочном рынке обращаются расчетные фьючерсные контракты на ставку RUSFAR.

Коды индикаторов MOEXREPO, расчет которых планируется прекратить: MOEXREPO, MOEXREPOE, MOEXREPO1W, MOEXREPO1WE, MOEXREPOEQ, MOEXREPOEQE, RPGCC, RPGCCE, RPGCC1W, RPGCC1WE.

По вопросам, связанным с использованием биржевых индексов и индикаторов, обращайтесь на адрес index@moex.com.

Комитет по РЕПО и кредитованию ценными бумагами Московской биржи включает представителей ведущих участников российского денежного рынка и выполняет функции экспертного совета в части биржевых индикаторов рынка репо.

Индикаторы RUSFAR отражают стоимость обеспеченных денег и рассчитывается на базе самого ликвидного сегмента российского денежного рынка – репо с ЦК с клиринговыми сертификатами участия (КСУ). Семейство индикаторов стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate) рассчитывается на основании сделок и заявок, поданных участниками на заключение сделок репо с Центральным контрагентом (ЦК), обеспеченных Клиринговыми сертификатами участия (КСУ). Данный тип обеспечения наиболее удачен для расчета индикаторов стоимости денег, так как выпущен для заключения сделок РЕПО с ЦК и исключает стоимость заимствования ценной бумаги. Кроме того, КСУ обеспечивает максимальное удобство для заемщика, позволяя оперативно менять обеспечение, не прекращая длинную сделку РЕПО с ЦК. Данные свойства КСУ позволяют применить единую расчетную методику индикатора денежного рынка RUSFAR для расчета стоимости денег на сроки 1 день, 1 неделя, 2 недели, 1 месяц и 3 месяца. Индикаторы RUSFAR рассчитываются для рынка РЕПО с российскими рублями и китайскими юанями. Подробнее на сайте Московской биржи.



+7 (495) 363-3232

PR@moex.com Контактная информация для СМИ+7 (495) 363-3232

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.moex.com/n74045

MIL OSI