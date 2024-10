Финансовые новости: Московская биржа и Т2 планируют совместно создавать финансовые рейтинги россиян

Source: MIL-OSI Russian Language News

16 октября 2024 года Московская биржа и российский оператор мобильной связи Т2 подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития инвестиционно-аналитических сервисов, основанных на технологиях искусственного интеллекта и больших данных.

В церемонии подписания на Форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024 приняли участие председатель правления Московской биржи Виктор Жидков и генеральный директор Т2 Антон Годовиков.

Московская биржа и Т2 обладают большим массивом обезличенных данных и аналитики, которые могут быть использованы при создании платформ и продуктов для принятия грамотных финансовых решений, а также при разработке оптимальных инвестиционных стратегий.

Первым совместным проектом к реализации рассматривается создание системы, пользователи которой смогут рассчитать свой инвестиционный рейтинг и сопоставить его с усредненными показателями других инвесторов. Система будет работать на базе искусственного интеллекта с применением моделей различных инвестиционных стратегий и их результативности, при этом пользователи сами смогут дополнять систему данными и совершенствовать механизм.

Следующим шагом может стать разработка кредитного рейтинга для финансовых организаций, который поможет совершенствовать механики выявления рисков при выдаче кредитов и предоставлении других банковских продуктов клиентам.

Ожидается, что реализация совместных проектов начнется в 2025 году.

Виктор Жидков, председатель правления Московской биржи:

“Московская биржа и Т2 накопили огромные массивы данных и обладают сильной экспертизой в их обработке и анализе для определения всего спектра потребностей и моделей поведения различных категорий клиентов. Объединение наших ресурсов и компетенций в этой области поможет создавать новые персонализированные продукты и услуги, а искусственный интеллект обеспечит их непрерывное совершенствование и доработку. Это удачно вписывается в планы по дальнейшему развитию нашей платформы для управления личными финансами Финуслуги, и мы продолжим работу по использованию больших данных в интересах российских инвесторов”.

Антон Годовиков, генеральный директор Т2:

“В Т2 мы активно развиваем направление финансовых сервисов, и подписание меморандума будет способствовать укреплению позиции компании на финансовом рынке. Уверен, что совместными усилиями с помощью применения высокотехнологичных сервисов и систем мы с Московской биржей сможем создать уникальные и, самое главное, важные продукты для пользователей и бизнеса, которые послужат большим шагом на пути к повышению инвестиционной и кредитной грамотности клиентов. Формирование рейтингов на основе применения больших данных, находящихся в распоряжении обеих компаний, станет прорывом в области управления финансами как в В2С-, так и В2В-сегменте”.

Московская биржа – крупнейшая российская биржа, единственная в России многофункциональная площадка по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы “Московская Биржа” входят центральный депозитарий (Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”), а также клиринговый центр (Небанковская кредитная организация – центральный контрагент “Национальный Клиринговый Центр” (Акционерное общество)), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг.

Т2 (ООО “Т2 Мобайл”) – оператор мобильной связи, работает в России с 2003 года. Компания оказывает услуги в 69 регионах страны и предлагает инфраструктуру для построения виртуальных операторов на базе “фабрики MVNO”. T2 занимает третье место на рынке мобильной связи по количеству абонентов. По итогам 2023 года абонентская база оператора составила 48,1 млн клиентов (с учетом MVNO “Ростелекома”), а на сети Т2 работают более 20 виртуальных операторов.



