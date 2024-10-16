Финансовые новости: Мониторинг предприятий: деловая активность бизнеса продолжает расти

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

В октябре рост экономической активности вновь ускорился после замедления в последние четыре месяца.

Индикатор бизнес-климата Банка России вырос до 5,5 пункта после 4,6 пункта в сентябре. Текущие оценки по производству и спросу были выше сентябрьских значений. Позитивные краткосрочные ожидания компаний сохранились на уровнях предыдущих двух месяцев. Инвестиционная активность компаний в III квартале 2024 года продолжила расти, хотя и меньшим темпом по сравнению с предыдущим кварталом.

Ценовые ожидания бизнеса повышались второй месяц подряд, их рост наблюдался в большинстве видов деятельности.

Более подробно читайте в октябрьском выпуске информационно-аналитического комментария «Мониторинг предприятий».

Фото на превью: Юрий Смитюк / ТАСС