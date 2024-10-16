Финансовые новости: Мониторинг предприятий: деловая активность бизнеса продолжает расти

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –
В октябре рост экономической активности вновь ускорился после замедления в последние четыре месяца.
Индикатор бизнес-климата Банка России вырос до 5,5 пункта после 4,6 пункта в сентябре. Текущие оценки по производству и спросу были выше сентябрьских значений. Позитивные краткосрочные ожидания компаний сохранились на уровнях предыдущих двух месяцев. Инвестиционная активность компаний в III квартале 2024 года продолжила расти, хотя и меньшим темпом по сравнению с предыдущим кварталом.
Ценовые ожидания бизнеса повышались второй месяц подряд, их рост наблюдался в большинстве видов деятельности.
Более подробно читайте в октябрьском выпуске информационно-аналитического комментария «Мониторинг предприятий».
Фото на превью: Юрий Смитюк / ТАСС
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