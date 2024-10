Финансовые новости: Вывод из эксплуатации клиентской части программного обеспечения “ЦЭД”

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Уважаемые пользователи сервисов ЭДО,

Сообщаем вам, что услуга “Клиентская часть программного обеспечения “ЦЭД”” будет выведена из эксплуатации с 1 января 2025 г. Данная услуга предоставляет возможность заключать договоры купли-продажи в электронном виде между организациями-участниками системы ЦЭД. Переноса данного функционала в иные системы не планируется. Для целей заключения договоров купли-продажи в электронном виде рекомендуем использовать системы MOEX Dealing / Trade Radar, обладающие ближайшим аналогичным функционалом (в этих системах отсутствует возможность подписания документов ЭЦП, которую можно реализовать с использованием систем бэк-офиса вашей организации). Услуги будут аннулированы ПАО Московская Биржа в одностороннем порядке. Подписание каких-либо дополнительных соглашений или заявлений не требуется. Просим вас довести указанную информацию до ответственных подразделений. По всем вопросам, связанным с данным уведомлением, вы можете обратиться по адресу itsales@moex.com



+7 (495) 363-3232

PR@moex.com Контактная информация для СМИ+7 (495) 363-3232

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.moex.com/n74032

MIL OSI