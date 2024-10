Университет выступил региональной площадкой Всероссийского экономического диктанта

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

15 октября состоялась восьмая по счёту ежегодная акция «Всероссийский экономический диктант», девиз которой – «Сильная экономика – процветающая Россия!». Целью данной акции является экономическое просвещение и развитие экономической культуры граждан. В написании экономического диктанта участвуют как жители России во всех регионах страны, так и граждане ближнего зарубежья. В этом году было зарегистрировано 1340 региональных площадок для проведения акции: интерес к экономическому диктанту с каждым годом растёт.

СПбГАСУ ежегодно выступает в качестве региональной площадки для проведения мероприятия, а студенты факультета экономики и управления становятся активными участниками акции. Обучающимся третьего и четвёртого курсов удалось успешно ответить на вопросы, некоторые из которых имели междисциплинарный характер в связке с такими науками, как история, обществознание, юриспруденция.

https://www.spbgasu.ru/news-and-events/news/universitet-vystupil-regionalnoy-ploshchadkoy-vserossiyskogo-ekonomicheskogo-diktanta/

