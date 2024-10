Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Валерий Зинкевич и Анатолий Носков

Управление молодёжной политики СПбГАСУ 15–16 октября организовало встречи обучающихся нашего университета с участниками Специальной военной операции Анатолием Носковым, Валерием Зинкевичем и Геннадием Кузом. На передовую они пришли разными путями, но с одной целью – защищать Отечество.

Капитан Анатолий Носков – выпускник СПбГАСУ 2022 г. Тогда же был мобилизован. Анатолий – потомственный военный: внук адмирала и сын полковника КГБ. Сначала он окончил Нахимовское училище, затем – Высшее военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (ныне Морской корпус Петра Великого – Санкт-Петербургский военно-морской институт). Работал в службе уголовного розыска. Начинал заместителем командира роты по военно-патриотической работе, в дальнейшем стал командиром штурмовой роты Z. Всего фронтовая биография капитана Носкова насчитывает 11 штурмов, два ранения, одно из которых тяжёлое.

Валерий Зинкевич с 2010 г. занимается общественной деятельностью и с начала СВО в качестве волонтёра объездил практически все освобождённые территории новых регионов. Признаётся, что увиденное сподвигло на решение уйти на фронт добровольцем. За плечами командира штурмового взвода спецназа «Ахмат» – сложные бои, тяжёлое ранение. Сегодня он руководит семью благотворительными проектами, является лидером общественно-патриотического блока «За Отечеству и веру», советником главы Московского района Санкт-Петербурга по патриотическому воспитанию молодёжи.

Геннадий Куз – ветеран боевых действий, занимается организацией гуманитарной помощи и решением социальных проблем военнослужащих СВО и их семей.

На встрече со студентами они говорили не только о тяжёлых и опасных буднях военных на передовой, о том, от чего зависит успех в выполнении боевых задач и роли умения работать в команде. Говорили и о не менее важном для каждого человека: целях в жизни, гражданском долге, служении Родине, нравственных приоритетах, семье.

«Наша жизнь формируется на тех ценностях и традициях, которые закладываются в детстве, молодости. Говорю о роли семьи, значимости традиций и целей. Только вместе мы – сила. Такие встречи дают обратную связь: ко мне обращаются и школьники, и студенты, и их родители. Это подтверждает, что мы на правильном пути», – сказал Валерий Зинкевич.

Студент Андрей Гогенко – один из самых активных участников встречи. Оказалось, он хорошо представляет то, о чём они рассказывают.

«Я правнук, внук, сын военнослужащих, и бо́льшая часть моей жизни прошла в военных городках. Отец в скором времени отправится в командировку в зону боевых действий. Я тоже поначалу хотел пойти по их стопам, но потом решил получить сначала гражданскую специальность. Про ситуацию на СВО я узнаю из СМИ, но от самих участников она воспринимается совсем иначе. Я согласен с ними: мы должны быть сплочёнными, внимательными друг к другу, чтобы добиться общих и значимых для всех нас целей», – рассказал Андрей.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.spbgasu.ru/news-and-events/news/studenty-spbgasu-vstretilis-s-uchastnikami-spetsialnoy-voennoy-operatsii/

MIL OSI