Старейшему электродепо «Северное» московского метро исполнилось 90 лет

Старейшему электродепо «Северное» Московского метрополитена исполнилось 90 лет. 15 октября 1934 года из него в свой первый рейс отправился тестовый поезд метро. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«90 лет назад впервые из электродепо “Северное” на линию вышел тестовый состав из вагонов типа А. Этот день стал датой отсчета в работе депо. Сейчас в нем трудятся более 850 профессиональных сотрудников, 153 из них работают свыше 20 лет. Они качественно обслуживают и эксплуатируют поезда типа “Русич” и “Номерной”. Вчера для специалистов электродепо прошло уникальное мероприятие, на котором реконструкторы воссоздали атмосферу того времени и продемонстрировали процесс обкатки первого состава. От лица Сергея Собянина поздравляю коллектив старейшего в метро депо с профессиональным праздником!» — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Строительство электродепо началось весной 1932 года, а уже в марте 1934-го его здание и соединительная ветвь к станции «Комсомольская» были готовы к запуску первых поездов.

24 сентября 1934 года, когда депо еще достраивалось, с завода сюда поставили первые два вагона метро типа А. Состоявший из них поезд метро вечером 15 октября 1934-го отправился в свой первый рейс. Управлял им выдающийся инженер-транспортник Михаил Шполянский, который руководил группой работников завода «Динамо» по подготовке к эксплуатации первых отечественных вагонов метро. Всего в тот вечер от «Комсомольской» до «Сокольников» было сделано шесть рейсов.

B январе 1935-го началась опытная эксплуатация участка «Комсомольская» — «Сокольники». 4 февраля того же года первый поезд прошел по всему отрезку, а с 19 февраля началось регулярное учебное движение. В период обкатки тысячи отличившихся трудящихся предприятий получили пригласительные билеты на поездку в метро.

После открытия Московского метрополитена 15 мая 1935 года составы электродепо «Северное» полностью обслуживали линию, которая тянулась от станции «Сокольники» до «Парка культуры имени Горького» (сейчас — «Парк культуры») с ответвлением на «Охотном Ряду» до «Смоленской».

Перед Великой Отечественной войной в метро уже работали несколько десятков женщин-машинистов. Среди них стали появляться лидеры. Так, весной 1942-го под руководством машиниста второго класса Екатерины Мишиной, получившей право управлять поездами метро в 1937 году, был сформирован первый женский состав, который вышел на линию 8 марта 1942 года. Он же стал и первым в московском метро именным составом — «Поезд 8 Марта».

В годы Великой Отечественной войны именно из электродепо «Северное» по железнодорожной ветви отправился на фронт и принял участие в боях на Курской дуге бронепоезд «Московский метрополитен», внесший весомый вклад в исход сражения. Средства на его создание были собраны сотрудниками метрополитена.

В 1959 году Кировско-Фрунзенская линия (сейчас — Сокольническая) перешагнула через Москву-реку и протянулась до станции «Университет». В 1963-м на ней появились станции «Проспект Вернадского» и «Юго-Западная». Одновременно со строительством новых участков красной ветки развивалось и электродепо: в 1958 году в нем ввели в строй цех подъемочного ремонта, в 1960-м возвели второй корпус для отстоя составов. В 1960–1970-х годах группа специалистов-новаторов внедрила для поездов и ремонтного производства ряд высокоэффективных разработок.

В августе 1990-го Кировско-Фрунзенскую линию (с ноября того же года переименованную в Сокольническую) продлили от станции «Преображенская площадь» до станции «Улица Подбельского» (сейчас — «Бульвар Рокоссовского»). Одновременно на линии было образовано электродепо «Черкизово», для которого работники «Северного» готовили оборудование, вагоны и штат профессиональных специалистов.

B XXI веке развитие красной ветки продолжилось, ее юго-западную часть продлили: в 2014 году открылась станция «Тропарево», в 2016-м — «Румянцево» и «Саларьево», а в 2019-м открылся новый участок до «Коммунарки» (сейчас — «Новомосковская») сразу с четырьмя станциями.

В 2020 году парк подвижного состава электродепо «Северное» был частично заменен с поездов типа «Номерной» на «Русичи», а депо «Черкизово» полностью укомплектовали современными составами «Москва». В сентябре 2024-го на юге Сокольнической линии открыли станцию «Потапово».

С нее началась история столичного метро. Как проектировали и строили Сокольническую линиюСтанцию «Потапово» Сокольнической линии метро построили менее чем за три года

За 90 лет Сокольническая линия, которую обслуживает электродепо «Северное», кардинально изменилась. Сегодня ее протяженность составляет более 40 километров, а парк первого в истории метрополитена депо насчитывает 39 составов двух типов — 81-717/714 («Номерной») и 81-740/741 («Русич»). Кроме того, в электродепо эксплуатируются два любимых многими пассажирами тематических состава: ретропоезд «Сокольники», стилизованный под первый состав Московского метрополитена, и «Красная стрела». Ежемесячный пробег вагонов электродепо — более 4,5 миллиона километров.

Коллектив электродепо «Северное» хранит и приумножает традиции своих предшественников, развивает депо и получает признание в масштабах метрополитена. В 2019 году «Северное» завоевало первое место в метрополитене как лучшее электродепо в организации работы по усовершенствованию условий и охраны труда. Оно славится особой семейной атмосферой. Сегодня здесь работает пять трудовых династий, а за последние пять лет сложилось 10 семей.

Присоединиться к команде московского транспорта и узнать подробности о вакансиях можно на сайте Московского метрополитена, по телефонам: +7 800 220-22-02, +7 495 622-22-22, в центрах подбора персонала на станциях метро «Деловой центр» и «Черкизовская», а также в корпоративном университете московского транспорта.

