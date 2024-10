Современные школы и детские сады: на северо-востоке столицы строят три образовательных объекта по договорам участия

Source: MIL-OSI Russian Language News

На северо-востоке Москвы продолжается строительство трех образовательных объектов. Здания возводят в рамках договоров участия девелоперов в развитии социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры застраиваемой территории столицы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Благодаря договорам участия с инвесторами на северо-востоке столицы появится 1475 школьных и 200 дошкольных мест. Так, в Марьиной Роще идет строительство образовательного объекта на 650 мест. В Останкинском районе возводится детский сад на 200 мест, а также школа, рассчитанная на 825 учеников. Это позволит снизить нагрузку на существующие учреждения и обеспечить комфортные условия для жителей этих районов. Новые объекты образования планируется достроить в 2025 году», — отметил Владимир Ефимов.

Привлечение частных инвесторов позволяет развивать образовательную инфраструктуру. После завершения строительства учреждения будут переданы в собственность города.

Все объекты строят в шаговой доступности от жилых домов. Это позволит детям быстро добираться до школы. Учреждения становятся важной частью социальной инфраструктуры в районах, где активно развивается новая жилая застройка, в том числе в рамках программы реновации.

«Современные школы и детские сады строят с акцентом на многофункциональности. Помимо универсальных и специализированных учебных кабинетов, в них предусмотрены спортивные залы и пространства для творческого развития детей. Например, в школе в Останкине оборудуют инженерный и медицинский лабораторно-исследовательские комплексы и мастерскую акварельной живописи и рисунка. Также будут созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья», — добавил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Объекты образования, построенные по договору участия, проектируются по стандарту «Московская школа». Он представляет собой единые требования к зонированию, наружной и внутренней отделке школ столицы.

Ранее Сергей Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры на северо-востоке столицы.

