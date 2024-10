Собянин принял решение о комплексном развитии двух участков в Щукине

Source: MIL-OSI Russian Language News

Два участка нежилой застройки площадью 1,15 гектара на северо-западе Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). На их месте появятся общественно-деловые объекты, в том числе офисы, магазины, отделения банков, кафе и рестораны. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

«По программе комплексного развития территорий в районе Щукино построим свыше 63 тысяч квадратных метров недвижимости общественно-делового назначения, включая офисы, магазины, отделения банков, кафе и рестораны. Проект даст городу порядка 1,8 тысячи новых рабочих мест. Также проведем работы по благоустройству территории и развитию улично-дорожной сети», — написал в своем телеграм-канале Мэр Москвы.

Земельные участки находятся в районе Щукино по адресам: Волоколамское шоссе, владение 32 и Авиационная улица, владения 17–22.

В Москве одобрено и реализуется 96 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 1,1 тысячи гектаров. На участках возведут свыше 23,6 миллиона квадратных метров недвижимости и создадут около 247 тысяч рабочих мест.

