Собянин: Главная идея стратегии развития — сделать Москву лучшим городом мира

Сергей Собянин встретился со студентами научно-технологического университета, колледжа и образовательного центра «Сириус». Встреча прошла в зале «Атом» в Сочи. Мэр Москвы рассказал о новых решениях в сфере повышения качества жизни в городах на примере стратегии развития столицы до 2040 года и ответил на вопросы.

По словам Мэра Москвы, главная идея стратегии развития — сделать столицу лучшим городом мира.

«Чтобы наш город был самым лучшим, у него должна быть самая мощная экономика в нашей стране, должны быть самые лучшие возможности для каждого человека, самая лучшая городская среда и должны быть мировые центры притяжения, которые бы знал весь мир и стремился в Москву», — сказал Сергей Собянин.

В столице создана масштабная инфраструктура общественного транспорта — подземного, наземного и водного. За 14 лет в городе построили большое количество новых станций метро, которые по числу сравнялись с созданными за всю историю Москвы. Появилось наземное метро — четыре Московских центральных диаметра, которые позволяют доехать до Подмосковья и ближних областей. Кроме того, принято решение о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ-1) до Санкт-Петербурга.

«Это проект Президента, высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ), соединяющая Санкт-Петербург и Москву, затем Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Воронеж. Я думаю, что большинство из вас как раз живет в тех или иных регионах, куда этот проект должен прийти. Это значит, что вся страна будет ближе, возможности передвижения будут более комфортными, доступными и страна будет развиваться по-другому», — подчеркнул Мэр Москвы.

Новый рельсовый каркас станет мощным импульсом для развития регионов. ВСМ-1 (Москва — Санкт-Петербург), строительство которой началось в 2024 году, охватит более 80 процентов населения России. Скорость поездов будет доходить до 400 километров в час.

В столице создают новые центры экономической активности. Кроме исторического центра будет еще шесть сопоставимых с ним по объему. Они расположатся на заброшенных депрессивных территориях, где пересекается большое количество транспортных магистралей. Таким образом все районы Москвы получат свой современный центр для жизни, работы и досуга.

Один таких центров экономической активности — это «Южный порт — Текстильщики». Его создают в рамках крупнейшего в мире проекта реорганизации промзоны.

В городе реализуют сложнейшую программу реновации, аналогов которой в мире нет. В нее включено 5175 домов. Из устаревших квартир горожане переезжают в новые, современные и удобные. В 2024 году предоставлено жилье для переселения более 170 тысяч москвичей. Кроме того, в рамках программы реновации построят свыше 400 социальных объектов и создадут более 200 тысяч рабочих мест.

В столице обновляют городскую среду и создают комфортные общественные пространства. В Москве появляются не просто жилые кварталы, а комплексные районы с парками, скверами и набережными, где можно работать и отдыхать. Они становятся мини-городами с качественной инфраструктурой, где есть все необходимое для жизни.

В столице действует крупнейшая в мире программа по реставрации памятников. В 2011–2024 годах восстановлено более 2,1 тысячи из них. Ежегодно планируется реставрировать еще более 150 памятников.

«Всего больше двух тысяч памятников восстановлено, находятся в очень хорошем состоянии и служат по-прежнему москвичам не только как памятники, в них есть жизнь, работает бизнес, общественные и городские организации», — сказал Сергей Собянин.

Вместо старых домов культуры в городе появляются многофункциональные центры отдыха и развлечений. В ТиНАО построили крупнейший кинопарк «Москино».

Столица может гордиться своей уникальной, доступной и лучшей в мире системой здравоохранения. Сегодня искусственный интеллект (ИИ) помогает распознавать болезни по снимкам КТ, МРТ и УЗИ. С помощью ИИ можно будет прогнозировать проблемы со здоровьем каждого жителя и вести профилактическую работу. Ожидается, что средняя продолжительность жизни в столице приблизится к 80 годам.

Цифровые технологии внедряют и в системе образования. Крупнейшей в мире проект «Московская электронная школа» позволяет создать цифровой двойник каждого ученика и персонифицировать траекторию его развития. Возрождается среднее профессиональное образование. В столице кардинально повышают его качество и удваивают число колледжей. На рынке труда открыто 75 процентов вакансий для работников именно с такой подготовкой.

Развивается цифровая экосистема. 90 ее ключевых проектов охватывают все направления жизни города, начиная от коммунального хозяйства и заканчивая городскими услугами, транспортом, образованием.

Цифровая система московских услуг является лучшей в мире по версии Организации Объединенных Наций. На портале mos.ru доступно 420 электронных услуг и сервисов. Они позволяют оформить документы и социальные пособия, оплатить счета, передать показания приборов учета.

Цифровой двойник города — это проект, который помогает видеть его будущее на десятки лет вперед, планировать развитие, проектировать здания, сооружения, инженерную и социальную инфраструктуру, обеспечивая комфортную жизнь для москвичей.

Столица становится более безопасной благодаря новым технологиям, системам искусственного интеллекта, видеонаблюдения, распознавания лиц. Уровень преступности в Москве один из самых низких среди мировых городов.

Структура экономики столицы соответствует мировому уровню: это мощная промышленность, государственные услуги, транспорт, логистика, креативная индустрия и так далее. Производительность труда в Москве выше в два раза, чем в среднем по стране.

«Ну и, Москва занимает в конечном итоге достойное место среди всех городов мира по экономике, несмотря на то что впереди нас крупнейшие финансовые центры мира. Несмотря на санкции, несмотря на санкционную войну, объявленную нам, несмотря на сложности, СВО и так далее, Москва сегодня является одним из мировых лидеров. Очень важно, чтобы она сохраняла свое лидерство. Она является локомотивом развития страны, и я надеюсь, что вы этот флаг будете нести дальше и развивать нашу прекрасную столицу и замечательную Россию», — заключил Мэр Москвы.

