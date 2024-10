«Роснефть» завершила реконструкцию набережной Оби в Нижневартовске протяженностью 1,2 км

Source: MIL-OSI Russian Language News

Масштабный проект по созданию нового облика набережной реки Обь -визитной карточки Нижневартовска и излюбленного места отдыха горожан, реализован в рамках соглашения между НК «Роснефть» и правительством Ханты-Мансийского автономного округа Югры.

Строительству набережной предшествовало инженерное обустройство береговой линии. Было проведено укрепление металлоконструкциями и железобетонными подпорными стенами с гидроизоляцией и облицовкой искусственным камнем. Дренажная система устроена с учётом особенностей рельефа, уровня подземных вод и глубины промерзания почвы.

Набережная благоустроена с сохранением естественного рельефа местности. Созданы покрытия для пеших прогулок, беговые и велосипедные дорожки. В прогулочных зонах построены видовые площадки, пространства для отдыха с лежаками и качелями. На склонах спрофилированы лужайки для семейного отдыха. Для детей установлены современные игровые комплексы из экологичных материалов, которые поддерживают визуальную концепцию набережной.

Несколько локаций предназначены для проведения культурно-массовых мероприятий – на бульваре построены открытый амфитеатр, выставочный комплекс и зона для проведения ярмарок народных промыслов. Вся территория набережной доступна маломобильным группам населения.

В торжественном открытии набережной приняли участие волонтёры «Самотлорнефтегаза» и активисты «Движения первых», которые высадили зеленые насаждения. Организаторы провели для них спортивно-музыкальную разминку.

«Роснефть» реализует социальные проекты, направленные на создание благоприятных условий жизни в регионах своего присутствия. В том числе, поддерживает инициативы в сфере формирования комфортной городской среды.

Справка: «Самотлорнефтегаз» – одно из ключевых добывающих предприятий «Роснефти», ведущее разработку крупнейшего в России Самотлорского месторождения. В рамках соглашения «Роснефти» с правительством ХМАО – Югры предприятие активно участвует в социальном развитии региона. Благодаря поддержке «Самотлорнефтегаза» за последние три года в регионе открыто более 20 значимых объектов социальной инфраструктуры. Среди наиболее крупных – построенные здания самой большой в Нижневартовске школы на 1 725 мест и двух детских садов, роллердром, молодёжный клуб «ЭкоКвант», технопарк «ИнженерУм». В Нижневартовском районе возведён ледовый корт, в Ханты-Мансийске – универсальный спортивный комплекс. «Самотлорнефтегаз» поддержал также программу по обеспечению доступности интернета для коренных народов ХМАО-Югры. Подключение к всемирной сети получили около 2 тыс. жителей родовых угодий.

