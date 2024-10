Пруд на улице Вешних Вод приведут в порядок

Source: MIL-OSI Russian Language News

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к реабилитации Ярославского пруда на северо-востоке столицы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В настоящее время водоем, расположенный внутри сложившейся жилой застройки на улице Вешних Вод, находится в неудовлетворительном состоянии: на дне накопился слой иловых отложений, акватория обильно зарастает водной растительностью, наблюдается разрушение береговой полосы. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, работы планируем завершить до конца этого года», — рассказал Петр Бирюков.

Специалисты извлекут более 900 кубометров иловых отложений, что позволит достичь оптимального температурного баланса и предотвратить зарастание водоема в теплое время года. Кроме того, отремонтируют конструкцию береговой полосы общей протяженностью более 180 метров, она останется прежнего типа (откосного) и будет укреплена камнем.

На заключительном этапе организуют две зоны биоплато общей площадью свыше 432 квадратных метров, в которые высадят водные растения разных видов.

Специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в Москве запланировано обновление свыше 20 прудов.

