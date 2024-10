Предприятия «Роснефти» стали лауреатами Национальной премии «Корпоративный музей»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Пять дочерних предприятий «Роснефти» стали призёрами VI Национальной премии «Корпоративный музей». Торжественная церемония награждения состоялась в Нижнем Новгороде. В ней приняли участие 250 делегатов со всей страны и ближнего зарубежья.

«Роснефть» активно участвует в значимых мероприятиях российской культурной жизни и поддерживает проекты, направленные на возрождение духовных и национальных ценностей страны.

Конкурс «Корпоративный музей» состоял из двух этапов – экспертной оценки и защиты проектов. Участники из 51 города России, Республики Беларусь и Республики Азербайджан представили 107 проектов в различных номинациях.

«РН-Уватнефтегаз» завоевал диплом II степени в категории «Новая экспозиция». Корпоративный музей предприятия был открыт восемь лет назад. Регулярно в нем проходят экскурсии для школьников, в том числе из «Роснефть-классов» и «Движения первых», студентов профильных специальностей вузов и ветеранов отрасли. На экспозиции посетители могут увидеть уникальные исторические экспонаты, а также макет нефтепромысла, на котором представлены ключевые производственные и социальные объекты. Кроме того, в выставочном зале есть виртуальный экскурсовод-голограмма. В этом году музей посетило уже более 350 гостей.

«Башнефть» награждена дипломом III степени в категории «Открытие года». Создание корпоративной экспозиции приурочено к важной юбилейной дате: в 2022 году нефтяная промышленность Башкортостана отметила 90-летие. Выставка знакомит своих гостей с историей башкирской нефти и демонстрирует достижения нефтяников. Музей стал единой площадкой для проведения корпоративных, обучающих и профориентационных мероприятий.

Ангарская нефтехимическая компания получила диплом III степени в номинации «Лучший корпоративный музей». Музей основан в 1988 году. В его экспозиции представлена вся история предприятия: от фрагмента схемы размещения площадок под строительство Комбината-16 (будущего АНХК) до продукции современного производства. Коллекция насчитывает свыше 34 тыс. экспонатов. Наиболее интересные из них оснащены QR-кодами, с помощью которых можно ознакомиться с дополнительной информацией в мобильном приложении. В витринах залов – многочисленные награды, дипломы, кубки, которыми отмечались коллективы АНХК. На стендах – имена первостроителей, на телеэкранах – фильмы об историческом прошлом и о современных реалиях.

Саратовский НПЗ награжден дипломом III степени в номинации «Корпоративная социальная ответственность». Музей, основанный в 1985 году, представляет собой современный, многофункциональный выставочный комплекс. Здесь проводятся экскурсии, профориентационные мероприятия, тематические встречи и занятия, «круглые столы», организовываются просмотры исторических фильмов и торжественные награждения работников предприятия.

Сызранский НПЗ получил диплом III степени в номинации «Лучшие образовательные проекты корпоративного музея». Музейно-презентационный комплекс, открытый 9 мая 2019 года, состоит из двух залов: исторического и презентационного. В историческом зале представлены экспонаты и арт-объекты, а также мультимедийные киоски, которые демонстрируют видеоматериалы разных лет и интерактивные заметки о заводе. Презентационный зал легко трансформируется в кинозал или место для проведения совещаний, встреч, обучающих семинаров.

Справка: Национальная премия «Корпоративный музей» проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Российского комитета Международного совета музеев. Конкурс направлен на развитие проектных практик в сфере корпоративно-социальной ответственности предприятий, актуализации индустриального наследия и популяризации историко-культурных ценностей российских компаний. За 6 сезонов было представлено 675 проектов от 345 участников.

