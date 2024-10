На станции «Корниловская» Троицкой линии метро налаживают оборудование для движения поездов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Строители приступили к пусконаладочным работам тягово-понизительной подстанции на станции «Корниловская» Троицкой линии метро. Помещение находится за вторым вестибюлем станционного комплекса. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На “Корниловской” активно проводят работы по устройству инженерных сетей. Проект включает 54 различные инженерные системы и почти 3,7 тысячи единиц основного оборудования. Тягово-понизительная подстанция станции, где приступили к пусконаладке, состоит исключительно из комплектующих отечественного производства. Строители разместили основное оборудование и выполняют его обвязку кабельно-проводниковой продукцией. Следующим этапом станут наладка и испытание высоковольтного и силового оборудования», — рассказал Владимир Ефимов.

Станция «Корниловская» Троицкой линии метро расположена вдоль Калужского шоссе на пересечении с улицей Адмирала Корнилова. Она станет частью транспортного хаба. Ежедневно на строительной площадке работают около 600 человек.

«На станционном комплексе “Корниловская” смонтировано около 40 процентов электрического и слаботочного кабеля. Параллельно проводят монтаж трубопроводов и воздуховодов, устройство наружных сетей», — отметил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.

Тягово-понизительная подстанция — энергетический центр станционного комплекса. Она предназначена для распределения электроснабжения между всеми элементами оборудования и работы инженерных систем. По технологии эксплуатации здесь смонтированы полимерные полы для необходимого уровня беспыльности, водостойкости и антистатичности.

Троицкая линия метро пройдет от станции ЗИЛ Московского центрального кольца до города Троицка. Она станет одним из самых протяженных радиусов Московского метрополитена и самым большим за Московской кольцевой автомобильной дорогой. На линии будет 17 станций, ее длина составит более 43 километров. Прогнозируемый пассажиропоток на вход составит более 300 тысяч человек в день.

Ранее Сергей Собянин рассказал о строительстве участков Троицкой линии метро.

