Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Сегодня в Москве около 370 предприятий занимаются производством компьютеров, оптики и электроники. Благодаря активной поддержке города они разрабатывают и выводят на рынок инновационные изделия, а также увеличивают ассортимент и объемы выпуска. Только по итогам восьми месяцев года компании почти в два раза нарастили производство высокотехнологичной продукции по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«С января по август 2024 года в столице на 96 процентов выросло производство компьютеров, электронных и оптических изделий. Отгрузка заказчикам увеличилась почти на 40 процентов и превысила 386 миллиардов рублей. Таких результатов удалось достичь благодаря поддержке, которую город оказывает промышленникам по поручению Сергея Собянина. Сегодня компаниям доступно свыше 20 системных инструментов, в частности они могут локализовать производство на территории особой экономической зоны “Технополис Москва”, а также получить статус резидента ОЭЗ, привлечь льготный инвесткредит или за один рубль арендовать землю для реализации масштабного инвестиционного проекта», — рассказал Максим Ликсутов.

Например, в прошлом году благодаря Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства столичный производитель оптического оборудования смог привлечь почти три миллиарда рублей по программе льготного инвесткредитования. Предприятие имеет статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва». Полученные средства направили на приобретение нового оборудования для производства высокоскоростных оптических трансиверов и создание тестировочного стенда. Срок оказания финансовой поддержки составляет три года.

«За первые восемь месяцев 2024 года в Москве увеличилось производство печатных плат, электронных вычислительных машин, счетчиков производства или потребления электроэнергии, полупроводниковых приборов и многого другого. Выпущенная столичными заводами продукция соответствует высоким стандартам качества и востребована на внутреннем и международном рынках. Так, за указанный период промышленники поставили заказчикам компьютеров и периферийного оборудования более чем на 121 миллиард рублей, контрольно-измерительных и навигационных приборов — на 117 миллиардов рублей, объем отгрузки коммуникационного оборудования составил почти 68 миллиардов рублей», — добавил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Кроме того, производителям, которые хотят выйти на зарубежные рынки, доступна поддержка центра «Моспром». Он предлагает информационную и методическую помощь, включая верификацию контрагентов и участие в бизнес-миссиях и международных выставках. С 2022 года при поддержке центра столичные компании нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и других стран СНГ.

Москва — крупнейший индустриальный и научно-инженерный центр России. В столице действует более 4,5 тысячи промышленных предприятий, на которых трудятся свыше 750 тысяч человек. Ежегодно здесь открывается 150 новых технологичных компаний и реализуются десятки инвестиционных проектов, которые обеспечивают город дополнительными рабочими местами.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/145280073/

MIL OSI