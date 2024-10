Материалы к заседанию Правительства 17 октября 2024 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:

1. О проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 111 Федерального закона “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств„»

Законопроектом устанавливается возможность для страховщиков оформления извещения о дорожно-транспортном происшествии в форме электронного документа без участия уполномоченных сотрудников полиции с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

2. О выделении Минфину России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований для предоставления акционерному обществу «ДОМ.РФ» субсидий на цели возмещения кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным гражданам Российской Федерации

Решение направлено на обеспечение возмещения кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным в рамках льготных ипотечных программ «Льготная ипотека», «Семейная ипотека» и «Дальневосточная и арктическая ипотека».

3. О распределении дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области

Решение направлено на предоставление дополнительной финансовой помощи Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской области и Херсонской области.

4. О выделении в 2024 году Росавтодору бюджетных ассигнований для предоставления бюджету Смоленской области субсидии из федерального бюджета на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений

Финансирование направлено на обеспечение восстановления и ремонта автодорожного путепровода в г. Вязьме Смоленской области.

5. О направлении Минвостокразвития России в 2024 году зарезервированных в федеральном бюджете бюджетных ассигнований на предоставление субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ»

Решение направлено на реализацию приоритетных инвестиционных проектов на территории Дальневосточного федерального округа и государственную поддержку регулярных перевозок по Северному морскому пути.

6. О направлении в 2024 году Минвостокразвития России зарезервированных в федеральном бюджете бюджетных ассигнований на предоставление субсидий субъектам Российской Федерации, входящим в состав Дальневосточного федерального округа, на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста

7. О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 353 Трудового кодекса Российской Федерации»

Установление возможности осуществления государственного контроля (надзора) за деятельностью организаций, проводящих специальную оценку условий труда, и повышение качества проведения такой оценки.

8. О выделении в 2024 году Минтруду России бюджетных ассигнований для предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации и города Байконура субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

Решение направлено на обеспечение своевременного предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в р. Течу, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также отдельным категориям граждан из числа ветеранов и инвалидов.

9. О Правительственной комиссии по вопросам природопользования и охраны окружающей среды, развития лесного и водохозяйственных комплексов

Проектом постановления предусмотрено формирование обновлённой Правительственной комиссии по вопросам природопользования и охраны окружающей среды, развития лесного и водохозяйственных комплексов и утверждение положения о комиссии, а также упразднение Правительственной комиссии по вопросам природопользования и охраны окружающей среды и Правительственной комиссии по вопросам развития лесного комплекса.

10. О проекте распоряжения Правительства Российской Федерации о выделении в 2024 году Минсельхозу России бюджетных ассигнований для предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ»

Финансирование предусмотрено на возмещение недополученных доходов по выданным гражданам жилищным (ипотечным) кредитам (займам) на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях, а также на возмещение недополученных доходов по выданным потребительским кредитам (займам) на повышение уровня благоустройства домовладений, расположенных в сельских районах.

11. О проекте распоряжения Правительства Российской Федерации о выделении в 2024 году Минсельхозу России бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и последующую переработку сельскохозяйственной продукции и её реализацию, по льготной ставке

Решение направлено на обеспечение реализации в 2024 году программы льготного кредитования агропромышленного комплекса.

12. О выделении МЧС России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Курской области

Решение направлено на оказание гражданам, пострадавшим в результате атаки вооружённых сил Украины на территорию Курской области, финансовой помощи в связи с частичной или полной утратой ими имущества первой необходимости.

13. О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации

Изменения касаются уточнения полномочий федеральных и региональных органов исполнительной власти в сфере теплоснабжения, а также порядка организации теплоснабжения, регулирования отношений по разработке и утверждению схем теплоснабжения муниципальных округов.

14. О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма„»

Принятие проекта федерального закона позволит банкам в рамках экспериментального правового режима апробировать наиболее оптимальные способы удалённой идентификации.

15. О ходе реализации комплексной государственной программы Российской Федерации «Строительство» в 2024 году

Москва,

16 октября 2024 года

