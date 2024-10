Марат Хуснуллин принял участие в расширенном совместном заседании комитетов Госдумы в рамках подготовки к правительственному часу

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин принял участие в расширенном совместном заседании трёх профильных комитетов в рамках подготовки к правительственному часу.

В преддверии правительственного часа участники обсудили ключевые направления нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», основные задачи для инфраструктурного развития страны на ближайшие годы, в том числе отрасли жилищно-коммунального хозяйства.

«По поручению Президента мы формируем новый нацпроект “Инфраструктура для жизни„, в котором одним из ключевых блоков является модернизация коммунальной инфраструктуры. Мы должны сформировать чёткий план и набор конкретных механизмов – как именно будем улучшать качество существующих коммунальных услуг для россиян и развивать ЖКХ в дальнейшем. В том числе нужно учитывать, что к 2030 году стоит задача построить 1 млрд кв. м жилья. Так, для выполнения всех поставленных задач в отрасли ЖКХ необходимы и строгий учёт существующего объёма коммунальных сетей, их мощностей, повышение исполнительской дисциплины, развитие сопутствующей инфраструктуры. В рамках нового нацпроекта мы также определим мастер-планы для не менее чем 200 населённых пунктов, в которых в том числе должны быть выверенные схемы коммунальных сетей. В целом нам предстоит большая, но очень важная работа. До 2030 года на модернизацию коммунальной инфраструктуры направим 4,5 трлн рублей, что улучшит качество предоставления услуг для порядка 20 миллионов человек», – сказал Марат Хуснуллин.

Председатель Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов отметил, что предстоит большая совместная работа с Правительством, связанная с модернизацией инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства. «Кроме выбора вектора этого процесса, нам необходимо усилить и кадровое обеспечение. В отрасли уже применяются современные технологии, их внедрение будет всё шире, но обслуживать новое оборудование и с методической, и с практической точки зрения сегодня некому. Объективно нам необходимо кадровое усиление, поскольку отрасль ЖКХ оказывает глубокое влияние на многие смежные и на экономику страны в целом. И самое главное – состояние отрасли влияет на настроение наших жителей», – сказал Сергей Пахомов.

По словам председателя Комитета Государственной Думы по энергетике Николая Шульгинова, для повышения надёжности работы электросетевого комплекса комитет обеспечил принятие Федерального закона №185-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об электроэнергетике„ и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Он запускает механизм создания в каждом регионе России системообразующих территориальных сетевых организаций, которые становятся едиными центрами ответственности за электроснабжение регионов и ликвидацию аварий на электрических сетях. «С учётом правоприменительной практики считаем целесообразным Правительству и Минэнерго России рассмотреть вопрос внедрения аналогичного механизма “подхвата„ объектов теплоснабжения высокой аварийности региональных и муниципальных собственников владельцами объектов тепловой генерации, имеющих на своём балансе источники теплоснабжения, магистральные сети, закольцовки и работающих эффективно», – заявил Николай Шульгинов.

«Продолжаем активную подготовку к правительственному часу, где в ходе заседания расскажем коллегам из депутатского корпуса о действующих национальных и федеральных проектах, планах, вызовах и новых решениях, направленных на совершенствование жилищно-коммунального хозяйства, в том числе в рамках формируемого нацпроекта “Инфраструктура для жизни„. Минстроем России в этой части организована работа по оперативному реагированию на возникающие вопросы и выработке решений для эффективной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышения качества оказываемых услуг. Благодаря поддержке нашего Президента готовим новый федпроект “Модернизация коммунальной инфраструктуры„, включающий в себя действующие и планируемые меры поддержки», – отметил глава Минстроя Ирек Файзуллин.

