Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В преддверии Дня работников дорожного хозяйства состоялось торжественное открытие участков автомобильных дорог в Московской и Свердловской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

«Благодаря системной поддержке Президента, совместной работе Правительства и регионов, опережающему финансированию развития инфраструктуры за последние шесть лет в субъектах построены, реконструированы и отремонтированы более 100 тыс. км дорог. Обновление дорожного каркаса страны и открытие новых участков – это очередной важный шаг к повышению качества жизни наших граждан, сокращению времени в пути, связи городов, повышению безопасности дорожного движения. Сегодня запускаем движение по новым участкам трассы М-5 “Урал„ и трассы Р-242 Пермь – Екатеринбург, а также участкам на трассах Р-280 “Новороссия„ в ДНР и двум участкам дорог в ЛНР. Также хочу выразить благодарность главам регионов и строителям за их профессионализм, ответственное отношение и значимый вклад в наше общее дело», – сказал Марат Хуснуллин.

Так, в Московской области на трассе М-5 «Урал» открыли два новых участка протяжённостью 11 км и 21 км: обход пос. Октябрьский и Ульянино – Непецино. Они завершают масштабную реконструкцию трассы, в рамках которой построено новое направление дороги от Москвы до Коломны. В зоне притяжения этих объектов проживает более 2 миллионов человек.

Также в Свердловской области после капремонта открыты участки трассы Р-242 Пермь – Екатеринбург, которые станут частью М-12 «Восток». Их протяжённость – порядка 34 км. Модернизированные участки станут одними из ключевых для полноценного запуска маршрута М-12 до Екатеринбурга.

Кроме этого, после капитального ремонта открыты участки дорог в новых регионах страны. В частности, в Донецкой Народной Республике открыты 10 км трассы Р-280 «Новороссия» от границы с Ростовской областью до города Новоазовска. Там ведётся большая работа по расширению проезжей части трассы до четырёх полос. Магистраль соединяет Ростов-на-Дону с Мариуполем, Мелитополем и Симферополем и является частью сухопутного маршрута в Крым. Ещё два капитально отремонтированных участка открыты в Луганской Народной Республике. Первый протяжённостью более 26 км на трассе 43Р-21, который доходит до границы с ДНР. Она имеет высокую социальную значимость для региона и связывает множество населённых пунктов, не имеющих иных подъездов. Второй – между Луганском и Алчевском протяжённостью 23,7 км на трассе Р-150. Дорога связывает Луганск с Донецком и является крайне востребованной среди местных жителей.

«Сегодня мы открываем дорожные объекты в нескольких регионах России. Федеральные дорожники проделали большой объём работ, чтобы сделать перемещение жителей регионов ещё более комфортным и безопасным. Дорожное хозяйство стремительно развивается, строятся новые трассы, модернизируются существующие. Мы следим за развитием регионов и стараемся обеспечивать им необходимую транспортную доступность», – отметил Министр транспорта Роман Старовойт.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил, что подмосковный участок был самым узким отрезком трассы М-5 «Урал» и теперь его значительно расширили.

«Хочу поблагодарить строителей, инженеров, специалистов за досрочную сдачу объекта. А от жителей – передать слова благодарности нашему Президенту, к которому мы в своё время обращались и получили поддержку. Сегодня мы открываем два очень важных участка дороги, которые радикально изменят качество жизни 1,5 миллиона жителей городских округов Раменский, Люберцы, Жуковский, Бронницы, Коломна. Транспортная доступность улучшится и для тех, кто ездит на общественном транспорте, и для тех, кто на своих автомобилях. Хочу сказать спасибо Марату Шакирзяновичу Хуснуллину, Правительству России за помощь в финансировании – сегодня мы имеем возможность сдать этот очень важный объект раньше 2025 года. На территории Подмосковья большое количество федеральных, региональных трасс, и мы благодарны, что уделяется большое внимание их модернизации. Для огромного количества людей это имеет принципиально важное значение», – сказал Андрей Воробьёв.

Глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул высокую социальную значимость трассы Р-280 «Новороссия» и её влияние на развитие экономической, социальной и инфраструктурной составляющих региона.

«Сегодня мы открываем капитально отремонтированный участок автомобильной дороги Р-280 “Новороссия„, которая является частью сухопутного маршрута в Крым и соединяет Донецкую Народную Республику с Ростовской и Запорожской областями, проходит также и по Херсонской области. Первый этап – 10 км, а до конца года будут построены все 37 км и запущено рабочее движение. Это для нас невиданные темпы, да и для Российской Федерации значимый результат. Такая скорость строительства достигнута за счёт удобной логистики – инертный материал добывается здесь, в республике», – сообщил Денис Пушилин.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/53016/

MIL OSI