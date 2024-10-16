Заявление директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой об обзоре Трастового фонда на цели сокращения бедности и содействия экономическому росту

Source: IMF – News in Russian

15 октября 2024 г.

Вашингтон, округ Колумбия. Сегодня Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) завершил обзор механизмов и финансирования Трастового фонда на цели сокращения бедности и содействия экономическому росту (ПРГТ) — инструмента МВФ для предоставления льготного финансирования государствам-членам с низким уровнем дохода. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) г-жа Кристалина Георгиева сделала следующее заявление:

«Сегодня наши государства-члены приняли всеобъемлющий пакет реформ и финансирования для Трастового фонда на цели сокращения бедности и содействия экономическому росту (ПРГТ) в целях усиления поддержки, оказываемой МВФ странам с низким уровнем дохода.

Пакет включает в себя механизм использования чистой прибыли и/или резервов МВФ с целью получения около 8 млрд долларов США дополнительных ресурсов для субсидирования кредитов ПРГТ в течение следующих пяти лет. В сочетании с другими мерами по проведению реформ и успешным привлечением средств на двусторонней основе в прошлом году это позволит увеличить долгосрочный объем средств ПРГТ для годового кредитования примерно до 3,6 млрд долларов США, что более чем в два раза превышает допандемический уровень, и поможет стимулировать значительные дополнительные притоки средств из государственных и частных источников.

Это соглашение было заключено в критический момент, когда страны с низким доходом пережили ряд беспрецедентных потрясений и испытывают существенные потребности в финансировании. На фоне исключительно высокого спроса на финансирование ПРГТ утвержденный пакет обеспечит поступление льготных ресурсов, необходимых для обеспечения Фонду возможности продолжать оказывать поддержку странам с низким доходом в проведении обоснованной политики и создании сильных институтов.

Эти реформы помогут адаптировать поддержку МВФ к конкретным потребностям стран с учетом растущей экономической неоднородности стран с низким доходом. Для того чтобы ограниченные льготные ресурсы предоставлялись адресно наиболее нуждающимся, новый механизм процентных ставок сохранит беспроцентное кредитование беднейших стран, обеспечивая при этом достаточную степень льготности условий кредитования для других стран. Политика в области доступа будет предусматривать гибкость в определении условий поддержки Фонда, при этом защитные механизмы будут усилены и оптимизированы.

Наши государства-члены во всем мире в очередной раз продемонстрировали свою общую приверженность поддержке наших членов с низким уровнем дохода в трудные для экономики времена».

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