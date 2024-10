Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко провели заседание попечительского совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага. В мероприятии также принял участие Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

В ходе заседания были обсуждены наиболее важные вопросы реализации мероприятий по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

В своём слове Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что Правительством Российской Федерации проделана большая работа по организации эффективного взаимодействия государственных органов и Церкви в целях сохранения духовного, культурного и природного наследия Соловецкого архипелага, а также развития его инфраструктуры.

В рамках исполнения решений попечительского совета на площадке Правительства под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко регулярно проводятся заседания штаба по вопросам сохранения и развития Соловецкого архипелага. В этих заседаниях участвуют представители федеральных и региональных органов власти, а также представители Церкви.

Дмитрий Чернышенко отметил, что заседание прошло в обновлённом составе: указом Президента Владимира Путина в состав попечительского совета включены шесть новых членов, а также назначен новый председатель совета фонда – Андрей Гуц.

«Напомню, что Президент Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2029 году 600-летия основания первого монашеского поселения на Соловках. Подготовка к этой дате имеет особенное значение, ведь Соловецкий архипелаг одновременно является одним из важнейших религиозных мест, точкой притяжения паломников и туристов, он несёт отпечаток переломных исторических событий нашей страны и, кроме того, является уникальной природной достопримечательностью. В преддверии даты 600-летия Правительство ведёт комплексную работу. В федеральном бюджете предусмотрены средства на реставрацию объектов культурного наследия и строительство, реконструкцию объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры. Отмечу, что проводятся научно-исследовательские работы, которые помогут определить оптимальный ежегодный поток паломников на Соловки», – отметил Заместитель Председателя Правительства.

В связи с подготовкой к празднованию в 2029 году 600-летия основания первого монашеского поселения на Соловецком архипелаге создан оргкомитет, подготовлены планы основных и дополнительных мероприятий по подготовке и проведению празднования.

Составлены планы-графики производства строительных и реставрационных работ до 2029 года, которые утверждены сопредседателями попечительского совета. Реализация мероприятий на Соловецком архипелаге осуществляется в соответствии с планами-графиками.

Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что летом 2024 года на Соловецком архипелаге впервые проведён комплекс воспитательно-просветительских мероприятий для детей и молодёжи, связанных с изучением наследия и истории Соловецкого архипелага. Школьники посетили лагерь дневного пребывания «Дороги Победы», стали участниками тематических смен и программ, в том числе студенческого отряда экскурсоводов.

«Совместно с Минобрнауки России, Росмолодёжью, Минобороны, правительством Архангельской области, дирекцией по развитию Соловецкого архипелага и во взаимодействии с Русской православной церковью мы подготовили проект плана мероприятий на следующий год, который включает в себя проведение смены “Движения первых„, региональный морской молодёжный поход “Юнфлот Поморья„, просветительские программы патриотической направленности, межрегиональный трудовой проект Российских студенческих отрядов “Соловки„, экскурсионно-образовательные программы, волонтёрские смены и школы, а также другие мероприятия», – отметил Сергей Кравцов.

В заключение Святейший Патриарх поблагодарил Дмитрия Чернышенко за большую проделанную работу, направленную на сохранение духовного, культурного и природного наследия Соловецкого архипелага и развитие его инфраструктуры. Также он выразил уверенность в том, что общими усилиями поставленные задачи будут реализованы к 600-летнему юбилею монашеской жизни на Соловках и древняя обитель воссияет в своём былом величии.

Заседание попечительского совета состоялось в Патриаршем зале храма Христа Спасителя. В нём также приняли участие заместитель Руководителя Администрации Президента Максим Орешкин, первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Александр Ломакин, Министр культуры Ольга Любимова, Министр науки и высшего образования Валерий Фальков, заместитель Министра экономического развития Дмитрий Вахруков, председатель совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага Андрей Гуц, наместник Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря епископ Озерский Порфирий, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и другие.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/53009/

MIL OSI