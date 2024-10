Дмитрий Патрушев обсудил с представителями федеральных органов власти и отраслевого сообщества темпы строительства рыбопромыслового флота

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев провёл заседание «Инцидента №42» «Рыбопромысловые суда». При участии представителей Минсельхоза, Минпромторга, Росрыболовства, других заинтересованных ведомств, Объединённой судостроительной корпорации, верфей и отраслевого бизнес-сообщества были рассмотрены актуальные вопросы строительства рыбопромыслового флота.

«Во втором полугодии 2024 года заказчикам были сданы четыре судна: два рыболовных и два краболова. Итого на данный момент в рамках первого этапа инвестиционных квот построено 30 судов. До конца года должны быть сданы ещё шесть», – сообщил Дмитрий Патрушев. По словам вице-премьера, достигнутую динамику снижать нельзя.

Также продолжается реализация второго этапа инвестквот. Уже состоялся аукцион по крабам, а также две заявочные кампании по другим видам водных биоресурсов. В результате заключены договоры на строительство 31 судна, одно из них сдано инвестору.

Отдельное внимание участники совещания уделили вопросам, связанным с расторжением договоров с инвесторами, которые не смогли выполнить свои обязательства, а также продлением сроков строительства краболовов первого этапа. Дмитрий Патрушев напомнил, что по 20 действующим контрактам первоначальные сроки истекают 30 октября текущего года. Обсуждался вопрос пролонгации сроков строительства. В этой связи Росрыболовству совместно с Минпромторгом и Минсельхозом необходимо оперативно выработать решения о расторжении договоров, продлении сроков или переносе строительства судов на другие верфи.

По итогам заседания Дмитрий Патрушев дал поручение заинтересованным федеральным органам исполнительной власти обеспечить своевременное доведение финансовых средств до судостроительных организаций.

