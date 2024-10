Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Дмитрий Григоренко принял участие в форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2024 в Сочи

Заместитель Председателя Правительства – Руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко принял участие в сессии «Цифровые технологии на службе общества: новый взгляд на финтех и госсервисы» в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2024 в Сочи.

Он отметил, что Россия на сегодняшний день интегрирована в мировое ИТ-пространство. Это доказывает тот факт, что наша страна сталкивается с теми же вызовами цифровизации, что и все другие государства. Ключевыми задачами остаются развитие инфраструктуры передачи и обработки данных, внедрение искусственного интеллекта, защита информации, преодоление регуляторных барьеров и адаптация к изменениям потребительских ожиданий.

Вице-премьер подчеркнул, что эти вызовы касаются как государственных, так и частных институтов, включая банковскую сферу.

«Мы спроектировали национальный проект “Экономика данных„. Это основа для работы. Но важно помнить, что планы сами по себе не приведут к результатам. Поэтому главный вызов в цифровизации – выполнить всё запланированное», – сказал Дмитрий Григоренко.

На сегодняшний день финансовый сектор содействует в реализации мер, направленных на формирование безопасного цифрового пространства для граждан и бизнеса. В частности, совместно с Банком России Правительство разрабатывает архитектуру единой антифрод-платформы. Предполагается, что она обеспечит онлайн-взаимодействие государственных органов, банков, операторов связи и цифровых платформ для борьбы с телефонным мошенничеством. Кроме того, платформа позволит оперативно выявлять и блокировать фишинговые сайты, номера телефонов мошенников, а также их счета и карты, похищенные учётные записи и подозрительные транзакции.

В настоящий момент совместно с банковской сферой также обсуждается разработка законодательной инициативы по борьбе с кибермошенничеством. Она направлена на устранение актуальной проблемы мошенничества, когда злоумышленники оформляют микрозаймы на счета третьих лиц или анонимные электронные кошельки.

Предполагается, что инициатива установит запрет на оформление микрозайма третьим лицам и закрепит требование о перечислении суммы займа исключительно на банковский счёт заёмщика. Для открытия счёта заёмщик должен будет пройти процедуру идентификации – сделать это можно с использованием биометрии или очно в банке.

Ранее в рамках работы по борьбе с кибермошенничеством Правительство утвердило процедуру самозапрета на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов. Соответствующее постановление подписано.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/53011/

MIL OSI