Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Денис Мантуров принял участие в открытии таможенно-логистического терминала «Кяхта» на российско-монгольской границе

Первый заместитель Председателя Правительства Денис Мантуров в режиме видеосвязи принял участие в открытии нового таможенно-логистического терминала «Кяхта» на российско-монгольской границе. В мероприятии также участвовал глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Создан современный, технологичный комплекс для обработки грузов, организации их временного хранения, проведения таможенной очистки товаров, радиационного и фитосанитарного контроля. Сформированная инфраструктура повысит оперативность прохождения таможенных процедур при перемещении грузов через российско-монгольскую границу. На этом направлении у нас сейчас функционирует 10 погранпереходов. Среди них автомобильный пункт пропуска Кяхта является как раз одним из наиболее загруженных. Новый терминал позволит расшить узкие места и увеличить пропускную способность. Это особенно актуально с учётом возрастающей роли азиатских стран в мировой экономике и переориентации существенных объёмов нашей внешней торговли на это направление. Встречный товаропоток с государствами восточного макрорегиона у нас продолжит расширяться. Поэтому сегодняшнее событие, можно смело сказать, вносит свой вклад в развитие внешнеэкономической деятельности России», – отметил Денис Мантуров.

«Терминал, который сегодня открывается в Кяхте, первый и пока единственный такой объект. Кяхта – это основной пункт пропуска и узел связи между Россией и Монголией. И растущий грузопоток – это как раз то, что отвечает поставленной Президентом задаче повышения в полтора раза пропускных способностей международных транспортных коридоров. Новая инфраструктура обработки грузов, обработки транспортных средств создаёт все необходимые условия для повышения пропускных способностей», – сказал Алексей Цыденов.

Общая площадь терминала составляет 188,8 тыс. кв. м. Зона таможенного контроля рассчитана на размещение 80 грузовых автомобилей одновременно. Склады временного хранения вмещают до 350 грузовых автомобилей. Также на территории терминала имеются две аккредитованные лаборатории, которые позволят проверять на соответствие качества поставляемые продукты и прочие товары. Всё это позволит повысить пропускную способность: оформление в пункте займёт не более 10 минут.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/53010/

MIL OSI