ГУУ в лидерах М-рейтинга по соцсетям

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

По результатам работы за сентябрь Государственный университет управления занял лидирующие позиции в официальном рейтинге медийной активности вузов России по разделу «Социальные сети».

Канал ГУУ на Rutube стал безусловным лидером месяца, обогнав по показателям каналы остальных вузов. За сентябрь на канале было опубликовано порядка 50 горизонтальных и вертикальных видеоматериалов, набравших в общей сложности почти 95 тысяч просмотров.

На платформе Дзен канал ГУУ занял 3 место среди более 140 каналов вузов, улучшив собственные показатели в несколько раз. Самая популярная статья месяца «Почему происходит массовый ребрендинг российских компаний?», которую прочитало свыше 18 тысяч пользователей.

В результате в целом по показателю «Социальные сети» наш университет вошел в топ лидеров и занял 10 место.

Спасибо, наши любимые подписчики и читатели, это наше общее достижение! Подписывайтесь на наши каналы, рассказывайте о том, какие темы хотели бы увидеть в будущих материалах и помните: все мы семья ГУУ!

