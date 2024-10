Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

23 октября 2024 года в Государственном университете управления состоится II Форум донской молодёжи «Донская земля – твоё будущее».

Участниками встречи станут студенты Ростовской области, получающие высшее образование в ведущих университетах Москвы.

В числе приглашённых гостей:

Ректор Государственного университет управления Владимир Строев;

Председатель РОО «Землячество Ростовчан «Донская станица» в г. Москва, генерал-майор, герой Российской Федерации Сергей Липовой;

Депутат Государственной Думы от Ростовской области, Лариса Тутова;

Заместитель председателя правления банка «ЦЕНТР-ИНВЕСТ» Александр Долгаков.

В рамках программы форума состоится знакомство с сообществом работающей молодёжи и крупнейшими работодателями, обсуждение ключевых инвестпроектов, развития ИТ отрасли и новых предприятий региона.

Все участники получат новые знакомства и возможности для формирования своей карьерной траектории, а также памятные экосувениры.

Ждем всех желающих 23 октября в 10:00 в Точке кипения ГУУ.

Для участия необходима предварительная регистрация на платформе LEADER ID, которая проходит до 20 октября.

Организаторы Форума: РОО «Землячество ростовчан «Донская столица», Банк «ЦЕНТР-ИНВЕСТ» при поддержке ГУУ.

Программа донского форума

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI