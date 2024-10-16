В ГУУ пройдет Второй форум донской молодёжи

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
23 октября 2024 года в Государственном университете управления состоится II Форум донской молодёжи «Донская земля – твоё будущее».
Участниками встречи станут студенты Ростовской области, получающие высшее образование в ведущих университетах Москвы.
В числе приглашённых гостей:
- Ректор Государственного университет управления Владимир Строев;
- Председатель РОО «Землячество Ростовчан «Донская станица» в г. Москва, генерал-майор, герой Российской Федерации Сергей Липовой;
- Депутат Государственной Думы от Ростовской области, Лариса Тутова;
- Заместитель председателя правления банка «ЦЕНТР-ИНВЕСТ» Александр Долгаков.
В рамках программы форума состоится знакомство с сообществом работающей молодёжи и крупнейшими работодателями, обсуждение ключевых инвестпроектов, развития ИТ отрасли и новых предприятий региона.
Все участники получат новые знакомства и возможности для формирования своей карьерной траектории, а также памятные экосувениры.
Ждем всех желающих 23 октября в 10:00 в Точке кипения ГУУ.
Для участия необходима предварительная регистрация на платформе LEADER ID, которая проходит до 20 октября.
Организаторы Форума: РОО «Землячество ростовчан «Донская столица», Банк «ЦЕНТР-ИНВЕСТ» при поддержке ГУУ.
Программа донского форума
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата анонса: 23.10.2024
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