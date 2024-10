Аудиогид по кинопарку «Москино» озвучил актер Сергей Бурунов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Аудиогид в кинопарке «Москино» озвучил актер Сергей Бурунов. Именно его голосом говорят герои многих зарубежных фильмов, которых сыграли Леонардо Ди Каприо, Джонни Депп и Брэд Питт.

«Кинопарк “Москино” поражает своими масштабами, здорово стать частью такого грандиозного проекта. Магия кино всегда привлекала тысячи желающих, но надо признать, что это довольно обособленный мир. Мне нравится идея приподнять завесу тайны и показать всем желающим, что же находится по ту сторону камеры», — отметил Сергей Бурунов.

Москвичи и гости столицы смогут воспользоваться аудиогидом и узнать об уникальных натурных площадках, воссоздающих разные города и исторические эпохи. Участники проекта «Кинопрогулка», который озвучил Сергей Бурунов, побывают на площадках «Уездный город», «Питерский бар», «Ковбойский городок», «Улицы Берлина», «Москва 40-х», «Соборная площадь». Каждую из них можно посетить в зависимости от графика съемок. Гости узнают о секретах создания декораций, тонкостях кинопроизводства в кинопарке «Москино» и проектах, уже реализованных здесь.

Экскурсии будут проходить круглогодично по расписанию. Длительность каждой — один час 30 минут, место сбора — образовательный центр. Прогулка будет интересна детям старше 10 лет и взрослым. Услуга платная, в ее стоимость включен вход в кинопарк. Подробную информацию можно найти на сайте кинопарка.

https://www.mos.ru/news/item/145272073/

