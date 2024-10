«Активные граждане» выбрали лучшие городские бассейны под открытым небом

Source: MIL-OSI Russian Language News

В проекте «Активный гражданин» подвели итоги голосования, в котором москвичи выбирали лучшие столичные бассейны под открытым небом. Своим мнением поделились свыше 250 тысяч человек.

Все лето горожане могли загорать и плавать в бассейнах, открытых в этом году на 10 городских и 12 фестивальных площадках «Московских сезонов». Участники голосования выбирали до пяти понравившихся зон отдыха.

По результатам опроса лучшим на городских площадках стал бассейн под открытым небом в парке «Сокольники», где одновременно могли отдохнуть до 130 гостей, а за безопасностью следили спасатели и медики. За него проголосовали 18 процентов пользователей. Второе место занял бассейн в Измайловском парке, набравший 13 процентов голосов. Его оценили 63 498 горожан. На третьем месте с минимальным отрывом в 1084 голоса — пляж № 2 в зоне отдыха «Серебряный бор». За него свои голоса отдали 13 процентов «активных граждан» (62 414 человек).

На площадках «Московских сезонов» лучшим признан бассейн в районе Теплый Стан. За него проголосовали 49 743 человека (11 процентов). Чуть меньшее количество голосов — 48 088 (11 процентов) — у бассейна на Мичуринском проспекте. Третье место занимает бассейн в районе Вешняки, за который проголосовали 41 246 пользователей (девять процентов).

На всех площадках были установлены удобные шезлонги и зонтики, обустроены просторные раздевалки, душевые кабинки и санузлы. Температура воды постоянно поддерживалась на уровне около 30 градусов, а уборка в бассейнах проводилась после каждого сеанса. Площадки были оборудованы медицинскими постами и спасательными вышками. Некоторые оснастили детскими бассейнами и джакузи. Бассейны были открыты для посетителей с утра до вечера, работали по графику — в четыре смены.

Голосование подготовлено столичными Департаментом культуры, Департаментом торговли и услуг, Департаментом территориальных органов исполнительной власти и проектом «Активный гражданин».

С его результатами можно ознакомиться на сайте или в мобильном приложении «Активный гражданин».

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились свыше семи миллионов человек, которые приняли участие более чем в 6,6 тысячи голосований. Ежемесячно в городе реализуется 30–40 решений, принятых москвичами. Проект развивают столичный Департамент информационных технологий и ГКУ «Новые технологии управления». Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта столицы «Цифровое государственное управление». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на специальной странице.

