Юрий Трутнев: В Якутске завершился второй Всероссийский турнир по стрельбе на дальние дистанции памяти Героя Советского Союза Фёдора Охлопкова

13 октября в Якутске определили победителей второго Всероссийского турнира по стрельбе на дальние дистанции, посвящённого памяти Героя Советского Союза Фёдора Охлопкова. Торжественную церемонию закрытия соревнований провели Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента РФ в ДФО, главный судья турнира Юрий Трутнев, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и Герой России, гвардии майор, заместитель главного судьи Ярослав Якубов. Общий призовой фонд турнира составил 18 млн рублей.

На протяжении двух дней более 140 стрелков из разных регионов страны, в том числе участники специальной военной операции, соревновались в ночных и дневных стрельбах. Среди тех, кто выходил на огневой рубеж, – действующие военнослужащие, сотрудники силовых структур и спецподразделений, а также гражданские любители стрельбы.

«В будущем году мы отмечаем 80-летие Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Турнир, который мы проводим, имеет прямое отношение к этому юбилею. Соревнования проходят в честь памяти Героя Советского Союза Фёдора Матвеевича Охлопкова. И те, кто сейчас стоят на площадке, надели камуфляж не только на турнирах. Будем делать всё возможное, чтобы соревнования были интересными, объективными и справедливыми, чтобы вашими трудами и общими усилиями наша страна становилась сильнее. Уверен в том, что нам надо продолжать эту работу. Мы выбрали хорошее место: Якутию – республику с хорошими традициями снайперского мастерства. Конкуренция рождает возможности расти и двигаться дальше. Благодаря в том числе этому турниру в нашей стране будут готовиться больше стрелков высокого класса, молодые ребята станут интересоваться военно-спортивной подготовкой, значит, будет расти уровень снайперского мастерства и сильнее становиться наша Родина», – сказал Юрий Трутнев.

«Я считаю, что турнир удался. Приехало гораздо больше людей, чем в первый раз. Организационным комитетом во главе с Юрием Петровичем Трутневым проведена колоссальная работа для того, чтобы на соревнованиях встретились лучшие стрелки нашей страны. Но предела совершенству нет, мы уже начинаем готовиться к следующим турнирам, приложим все усилия, чтобы они прошли ещё на более высоком уровне. Те результаты, которые показали участники этих соревнований, несмотря на погоду, свидетельствуют о том, что у нашей Якутии и у всей России есть традиции великих предков, которые продолжаются их потомками», – отметил Айсен Николаев.

Третье место этапа «Ночь» турнира занял снайпер с позывным Колпачок и корректировщик с позывным Воха. Второе место этапа «Ночь» у пары Хантер и Крид. Первое место этапа «Ночь» выиграла пара с позывными Брат и Кос.

Третье место этапа «День» завоевала снайперская пара с позывными Агроном и Юрич. Второе место этапа «День» заняли Нагирный и Бочаров. Первое место этапа «День» присвоено стрелкам с позывными Колпачок и Воха.

Обладатели третьего места обоих этапов награждены высокоточными винтовками «Аркуда» отечественного производителя. Призёрам, занявшим второе место, вручили ключи от нового вездехода «Сокол» завода-производителя «Якт-Сокол» – резидента ТОР «Патриотическая». Победители соревнований получили внедорожные автомобили пикапы.

Юрий Трутнев вручил высокоточную винтовку Raptor от отечественного бренда Bespoke Gun. «Этот приз поедет в 155-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота. Неоднократно встречались с командирами и бойцами этой бригады на линии боевого соприкосновения. Горжусь бойцами и их командирами. Надеюсь, что у них впереди много побед и, главное, – общая победа», – сказал вице-премьер.

По итогам проведения двух этапов прошло вручение специальных призов от Федерации боевого снайпинга и производителей вооружения и оборудования: Lobaev Arms, ORSIS, Russian Solid, «Дедал-НВ» и других.

