Юрий Трутнев: В Якутске завершился второй Всероссийский турнир по стрельбе на дальние дистанции памяти Героя Советского Союза Фёдора Охлопкова

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Юрий Трутнев с победителями второго Всероссийского турнира по стрельбе на дальние дистанции, посвящённого памяти Героя Советского Союза Федора Охлопкова
В Якутске определили победителей второго Всероссийского турнира по стрельбе на дальние дистанции, посвящённого памяти Героя Советского Союза Федора Охлопкова
Торжественная церемония награждения победителей второго Всероссийского турнира по стрельбе на дальние дистанции, посвящённого памяти Героя Советского Союза Федора Охлопкова
Участники второго Всероссийского турнира по стрельбе на дальние дистанции, посвящённого памяти Героя Советского Союза Федора Охлопкова
13 октября в Якутске определили победителей второго Всероссийского турнира по стрельбе на дальние дистанции, посвящённого памяти Героя Советского Союза Фёдора Охлопкова. Торжественную церемонию закрытия соревнований провели Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента РФ в ДФО, главный судья турнира Юрий Трутнев, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и Герой России, гвардии майор, заместитель главного судьи Ярослав Якубов. Общий призовой фонд турнира составил 18 млн рублей.
На протяжении двух дней более 140 стрелков из разных регионов страны, в том числе участники специальной военной операции, соревновались в ночных и дневных стрельбах. Среди тех, кто выходил на огневой рубеж, – действующие военнослужащие, сотрудники силовых структур и спецподразделений, а также гражданские любители стрельбы.
«В будущем году мы отмечаем 80-летие Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Турнир, который мы проводим, имеет прямое отношение к этому юбилею. Соревнования проходят в честь памяти Героя Советского Союза Фёдора Матвеевича Охлопкова. И те, кто сейчас стоят на площадке, надели камуфляж не только на турнирах. Будем делать всё возможное, чтобы соревнования были интересными, объективными и справедливыми, чтобы вашими трудами и общими усилиями наша страна становилась сильнее. Уверен в том, что нам надо продолжать эту работу. Мы выбрали хорошее место: Якутию – республику с хорошими традициями снайперского мастерства. Конкуренция рождает возможности расти и двигаться дальше. Благодаря в том числе этому турниру в нашей стране будут готовиться больше стрелков высокого класса, молодые ребята станут интересоваться военно-спортивной подготовкой, значит, будет расти уровень снайперского мастерства и сильнее становиться наша Родина», – сказал Юрий Трутнев.
«Я считаю, что турнир удался. Приехало гораздо больше людей, чем в первый раз. Организационным комитетом во главе с Юрием Петровичем Трутневым проведена колоссальная работа для того, чтобы на соревнованиях встретились лучшие стрелки нашей страны. Но предела совершенству нет, мы уже начинаем готовиться к следующим турнирам, приложим все усилия, чтобы они прошли ещё на более высоком уровне. Те результаты, которые показали участники этих соревнований, несмотря на погоду, свидетельствуют о том, что у нашей Якутии и у всей России есть традиции великих предков, которые продолжаются их потомками», – отметил Айсен Николаев.
Третье место этапа «Ночь» турнира занял снайпер с позывным Колпачок и корректировщик с позывным Воха. Второе место этапа «Ночь» у пары Хантер и Крид. Первое место этапа «Ночь» выиграла пара с позывными Брат и Кос.
Третье место этапа «День» завоевала снайперская пара с позывными Агроном и Юрич. Второе место этапа «День» заняли Нагирный и Бочаров. Первое место этапа «День» присвоено стрелкам с позывными Колпачок и Воха.
Обладатели третьего места обоих этапов награждены высокоточными винтовками «Аркуда» отечественного производителя. Призёрам, занявшим второе место, вручили ключи от нового вездехода «Сокол» завода-производителя «Якт-Сокол» – резидента ТОР «Патриотическая». Победители соревнований получили внедорожные автомобили пикапы.
Юрий Трутнев вручил высокоточную винтовку Raptor от отечественного бренда Bespoke Gun. «Этот приз поедет в 155-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота. Неоднократно встречались с командирами и бойцами этой бригады на линии боевого соприкосновения. Горжусь бойцами и их командирами. Надеюсь, что у них впереди много побед и, главное, – общая победа», – сказал вице-премьер.
По итогам проведения двух этапов прошло вручение специальных призов от Федерации боевого снайпинга и производителей вооружения и оборудования: Lobaev Arms, ORSIS, Russian Solid, «Дедал-НВ» и других.
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