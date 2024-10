Финансовые новости: Описание форматов «Налог»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –

Форматы электронных сообщений для обмена данными в соответствии с требованиями Положения Банка России от 6 ноября 2014 г. № 440-П «О порядке направления в банк отдельных документов налоговых органов, а также направления банком в налоговый орган отдельных документов банка в электронной форме в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах» 05.02.2021 Связанные документы (1) 05.02.2021 03.06.2022 По согласованию с ФНС России справочник применяется с 17.01.2022 25.01.2021 Связанные документы (1) 25.01.2021 Cрок применения будет доведен до участников информационного взаимодействия дополнительно официальным письмом. Форматы и структуры электронных документов, предусмотренных нормативными документами Банка России при сообщении банком, подразделениями расчетной сети, действующими в составе территориального учреждения Банка России, полевыми учреждениями Банка России, Первым операционным управлением Банка России в электронном виде налоговому органу об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита), органу контроля за уплатой страховых взносов об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета Форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 28.04.2012 № 377-П «О порядке сообщения банком налоговому органу в электронном виде о предоставлении права или прекращении права использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, об изменении реквизитов корпоративного электронного средства платежа» Форматы и структуры служебных сообщений и транспортных файлов, предусмотренных Указанием Банка России от 30.10.2020 № 5607-У «О порядке сообщения банком налоговому органу в электронной форме о предоставлении права или прекращении права использовать электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств и изменении реквизитов электронных средств платежа, указанных в пункте 1.1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации» Указание Банка России от 30.10.2020 № 5607-У «О порядке сообщения банком налоговому органу в электронной форме о предоставлении права или прекращении права использовать электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств и изменении реквизитов электронных средств платежа, указанных в пункте 1.1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации» находится на регистрации в Министерстве юстиции Российской Федерации и размещено справочно. Ещё + Свернуть – Правила составления и представления информации в электронном виде, предусмотренной Указанием Банка России от 30 августа 2017 года № 4512-У «Об объеме и порядке передачи уполномоченными банками как агентами валютного контроля информации органам валютного контроля»

http://www.cbr.ru/development/feddc/fns/#a_166381file

