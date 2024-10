Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Доверительные управляющие с 1 января 2025 года будут предлагать частным инвесторам только индивидуальные стратегии.

При формировании портфелей они должны учитывать финансовое положение клиентов, образование и опыт на рынке ценных бумаг, а также информацию об их текущих инвестициях и денежных обязательствах. Это позволит оценить не только риск-аппетит клиента, но и его возможность нести такой риск. Подключение к стандартным стратегиям, когда определяется единый инвестиционный профиль для всех, теперь станет недоступно. Ранее заключенные договоры, предусматривающие управление активами по единым правилам, продолжат действовать до истечения своего срока. Инвесторы, которые предпочитают коллективные инвестиции, смогут вкладывать средства в паевые инвестиционные фонды. Фото на превью: Rawpixel.com / Shutterstock / Fotodom

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://www.cbr.ru/press/event/?id=21079

MIL OSI