Финансовые новости: Главы центральных банков и министры финансов стран БРИКС обсудили приоритеты сотрудничества

На встрече в Москве Председатель Банка России Эльвира Набиуллина и Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов подвели итоги российского председательства в БРИКС по линии центральных банков и министерств финансов.

Участники встречи приняли заявление по ключевым направлениям совместной работы: пул условных валютных резервов стран БРИКС и развитие обмена макроэкономической информацией;

сотрудничество в платежной сфере;

развитие канала БРИКС в сфере информационной безопасности;

взаимодействие в расчетно-депозитарной сфере;

совместные исследования в области переходного финансирования и финансовых технологий;

проведение обучающих мероприятий и семинаров с центральными банками стран БРИКС. Главы центральных банков отметили успехи, которых удалось достичь в этом году в интеграции новых членов БРИКС в работу финансового трека. Представители стран БРИКС подчеркнули важность инициативы Банка России по совместным киберучениям центральных банков и поддержали их проведение каждый год. Эльвира Набиуллина поблагодарила центральные банки стран БРИКС за совместную работу в рамках российского председательства и выразила поддержку председательству Бразилии в 2025 году. Фото на превью: Росконгресс

