Финансовые новости: Главы центральных банков и министры финансов стран БРИКС обсудили приоритеты сотрудничества

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –
На встрече в Москве Председатель Банка России Эльвира Набиуллина и Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов подвели итоги российского председательства в БРИКС по линии центральных банков и министерств финансов.
Участники встречи приняли заявление по ключевым направлениям совместной работы:
- пул условных валютных резервов стран БРИКС и развитие обмена макроэкономической информацией;
- сотрудничество в платежной сфере;
- развитие канала БРИКС в сфере информационной безопасности;
- взаимодействие в расчетно-депозитарной сфере;
- совместные исследования в области переходного финансирования и финансовых технологий;
- проведение обучающих мероприятий и семинаров с центральными банками стран БРИКС.
Главы центральных банков отметили успехи, которых удалось достичь в этом году в интеграции новых членов БРИКС в работу финансового трека. Представители стран БРИКС подчеркнули важность инициативы Банка России по совместным киберучениям центральных банков и поддержали их проведение каждый год.
Эльвира Набиуллина поблагодарила центральные банки стран БРИКС за совместную работу в рамках российского председательства и выразила поддержку председательству Бразилии в 2025 году.
Фото на превью: Росконгресс
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