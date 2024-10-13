Искусственный интеллект в здравоохранении в ОАЭ, Китае, Пакистане и Саудовской Аравии: Различные темпы внедрения, одинаковые результаты

Source: MIL-OSI Russian Language News

Источник: Центр диагностики и телемедицины – Москва

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в здравоохранение трансформирует медицинские практики по всему миру, значительно сокращая время ожидания пациента и снижая нагрузку на врачей. Эта тема стала ключевой на международной сессии Российского диагностического саммита, где представители ОАЭ, Китая, Пакистана и Саудовской Аравии рассказали о своих инициативах по внедрению ИИ в радиологии.

Несмотря на разную скорость внедрения ИИ, результаты в каждой стране оказались поразительно похожими.

В ходе сессии эксперты из этих стран рассказали о своем опыте применения ИИ в медицинской визуализации. Китай уделяет первостепенное внимание стандартизации и регулированию технологий ИИ в здравоохранении, а ОАЭ развивают использование ИИ в ультразвуковой диагностике.

Саудовская Аравия использует дистанционное КТ- и МРТ-сканирование для решения проблем доступа к здравоохранению в сельских районах. В России же разработана Единая радиологическая информационная служба, которая централизует записи пациентов, предоставляя врачам доступ к диагностическим данным в режиме реального времени.

Эта инновационная система привлекла внимание международных делегатов, которые выразили заинтересованность в внедрении подобных решений в своих странах. По словам Юрия Васильева, старшего консультанта по радиологии и инструментальной диагностике Департамента здравоохранения Москвы, внедрение ИИ во всех странах-участницах привело к ускорению обслуживания пациентов и снижению нагрузки на врачей.

В своей презентации, посвященной диагностике опорно-двигательного аппарата, доктор Абдулла Альремаити, президент Радиологического общества Эмиратов, подчеркнул, что в ОАЭ ИИ позволил сократить время сканирования на 88 % и улучшить качество изображений.

Пэйцзюнь Ван, профессор и заместитель председателя Китайского общества радиологии, рассказал о всесторонних усилиях Китая по регулированию и проверке медицинских устройств с поддержкой ИИ. По состоянию на 2022 год в Китае было выпущено 22 нормативных документа, а к 2023 году 62 компании участвовали в разработке средств медицинской визуализации на основе ИИ, причем 45 продуктов поддерживали диагностику широкого спектра заболеваний, включая опухоли, сердечно-сосудистые заболевания, болезни грудной клетки и переломы.

В Саудовской Аравии доктор Машаэль Альруджайба, член правления Радиологического общества Саудовской Аравии, рассказал о том, как технологии дистанционной диагностики, такие как КТ и МРТ, улучшают доступ к здравоохранению для пациентов в сельских регионах.

Шазия Хан, профессор радиологии из Пакистана, подчеркнула влияние искусственного интеллекта на эффективность рабочего процесса, назвав автоматизацию измерений одним из ключевых преимуществ.

В Российском диагностическом саммите приняли участие более 13 000 человек, в том числе представители всех регионов России и делегации из 28 стран, таких как Абхазия, Турция, Сербия, Израиль, Индия и Сирия.

В рамках мероприятия было проведено 236 научных и образовательных сессий в 21 конференц-зале, включая форумы, семинары, круглые столы и мастер-классы. Более 800 ведущих специалистов выступили с докладами, а более 230 компаний представили свои последние технологические новинки на выставке Diagnopolis.

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