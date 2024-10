Виктору Никитушкину, народному артисту России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Михаил Мишустин поздравил педагога-репетитора Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева с 80-летием.

В телеграмме, в частности, говорится:

«Известный артист балета, педагог и наставник, Вы вносите большой вклад в развитие отечественной культуры и сохранение лучших традиций русской школы классического танца. Ваш яркий талант и виртуозная техника воплотились в целый ряд образов, созданных Вами на театральных подмостках, снискали любовь поклонников хореографического искусства.

Особого признания заслуживает Ваша многолетняя преподавательская деятельность. Вы щедро делитесь с молодыми исполнителями секретами своего мастерства, помогаете раскрыть творческий потенциал будущих звёзд балета.

Желаю Вам доброго здоровья, счастья и благополучия».

