Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.
Михаил Мишустин поздравил педагога-репетитора Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева с 80-летием.
В телеграмме, в частности, говорится:
«Известный артист балета, педагог и наставник, Вы вносите большой вклад в развитие отечественной культуры и сохранение лучших традиций русской школы классического танца. Ваш яркий талант и виртуозная техника воплотились в целый ряд образов, созданных Вами на театральных подмостках, снискали любовь поклонников хореографического искусства.
Особого признания заслуживает Ваша многолетняя преподавательская деятельность. Вы щедро делитесь с молодыми исполнителями секретами своего мастерства, помогаете раскрыть творческий потенциал будущих звёзд балета.
Желаю Вам доброго здоровья, счастья и благополучия».
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.
http://government.ru/gov/persons/151/telegrams/52981/