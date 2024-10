Юрий Трутнев открыл второй всероссийский турнир по стрельбе на дальние дистанции в Якутии

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Якутске в учебно-стрелковом центре «Сулус» 12–13 октября проводится второй всероссийский турнир по стрельбе на дальние дистанции, посвящённый памяти легендарного снайпера времён Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Фёдора Матвеевича Охлопкова. В турнире соревнуются 140 человек, в их числе участники специальной военной операции.

С приветственным словом к участникам соревнований обратились Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев и глава Якутии Айсен Николаев.

«Мы второй раз встречаемся на Якутской земле. У этой работы есть своя цель – возрождение и развитие снайперского искусства в России. Это даст возможность сделать нашу страну сильнее. Работа снайперов востребована. Тысячи наших бойцов уничтожают в зоне специальной военной операции живую силу противника, не дают поднять врагам головы из окопов. Низкий им поклон. Многие из них присутствуют сегодня на турнире. В прошлый раз, когда мы проводили соревнования, были морозы минус 37 градусов, и, конечно, ребята работали в экстремальных условиях. Сейчас температура вполне комфортная, но при этом довольно серьёзный и влияющий на результат стрельбы ветер. Отбор будет непросто пройти. Отсев на прошлом турнире достигал 80%. В этом году он пока в пределах 70%. Периодически поступают предложения сделать турнир легче. Мы такие предложения принимать не планируем. Работать будем так, чтобы уже прохождение квалификации на турнире памяти Фёдора Матвеевича Охлопкова было ступенью вверх в овладении воинским мастерством. Одна из задач турнира – чтобы спортсмены, которые были сегодня на рубеже, могли понять, насколько их уровень соответствуют тому, что сейчас в России существует. Вторая задача – повлиять на выбор молодёжи. Уверен, что в России будет восстановлена система школьного обучения принципам начальной военной подготовки. В рамках этого обучения человек выбирает, идти ли ему именно по воинской специальности. Может быть, какое‑то большее количество ребят выберет профессию снайпера. Мужчина должен не только любить Родину, но и уметь её защищать. Это часть патриотического воспитания. И когда мы о таком воспитании говорим, то речь идёт о будущем нашей страны. Человек должен стараться вкладывать свой талант, свой труд на благо родной страны», – сказал Юрий Трутнев.

«Для нас большая честь и ответственность принимать всероссийский турнир по стрельбе на дальние дистанции. По сравнению с первыми соревнованиями участников стало практически в два раза больше, что говорит о растущей популярности и значимости турнира. Якутская земля славится своими мужественными защитниками, чьё боевое мастерство и героизм были отмечены в годы Великой Отечественной войны и известны сейчас, во время проведения специальной военной операции. Жители республики и сегодня следуют традициям своих прадедов – снайперов того времени, таких как Герой Советского Союза Фёдор Матвеевич Охлопков, чьё имя носит турнир. Уверен, что наш учебно-стрелковый центр, созданный при поддержке Заместителя Председателя Правительства – полномочного представителя Президента в ДФО Юрия Петровича Трутнева, и проводимые здесь мероприятия будут способствовать развитию стрелкового спорта в нашей стране и, самое главное, приближению нашей общей победы», – отметил Айсен Николаев.

Парад участников выстроил Герой России, гвардии майор, заместитель главного судьи всероссийского турнира по стрельбе на дальние дистанции памяти Фёдора Охлопкова Ярослав Якубов.

В торжественном мероприятии также приняли участие Герой России, генеральный директор учебно-стрелкового центра «Сулус» Александр Колесов, Герои России Николай Евдокимов и Родимир Максимов.

В рамках двухдневного турнира по стрельбе на дальние дистанции предусмотрены квалификационный этап, дневные и ночные стрельбы. Награждения участников будут производиться по блокам: блок «день»; блок «ночь». Победителям и призёрам будут вручены специальные и денежные призы.

В рамках проведения турнира проходит выставка военной экипировки и снаряжения. В их числе – модульные разгрузочные системы, транспортировочные системы, костюмы, винтовки, гранаты. Представлена продукция таких компаний, как Russian Solid, «Ротор 43» (Ростов-на-Дону), «Дедал-НВ» и «Калашников», «ЭкоТехИнвест», «Промтехнология» (Москва), «Зелёная энергия» (Якутск). «Нам многому надо ещё учиться и с точки зрения создания нового оружия, и с точки зрения прицельных комплексов. Мы сейчас смотрели выставку. Но радует, что появляется больше высокоточных российских винтовок – тех винтовок, на которые можно положиться, с которыми можно работать», – сказал, осматривая выставку, Юрий Трутнев.

Организаторы турнира: центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин», правительство Республики Саха (Якутия), МОО «Федерация боевого снайпинга». Турнир проводится в учебно-стрелковом центре «Сулус» в Якутске, строительство которого было начато по поручению Юрия Трутнева в декабре 2022 года. Тогда вице-премьер напомнил, что Президент России Владимир Путин поставил задачу по созданию центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. В созданном учебном центре, который возглавляет Герой России Александр Колесов, физические лица, сотрудники силовых структур и специализированных организаций обучаются технике безопасного обращения с оружием, навыкам стрельбы на дальние дистанции и повышают квалификацию.

