Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Пассажирам стало комфортнее добираться до станции Сортировочная третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3). Недавно завершились работы по благоустройству прилегающей к ней территории. Сегодня станция полностью интегрирована в городскую среду.

«Мы интегрируем транспортные объекты в городскую среду так, чтобы жители могли комфортно и быстро добираться до них. Обеспечиваем удобную связь жилых кварталов со станциями рельсового каркаса, чтобы еще больше москвичей делали выбор в пользу городского транспорта. Продолжаем развивать Московские центральные диаметры по поручению Сергея Собянина», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Популярность МЦД растет, и с каждым днем все больше пассажиров выбирают их для ежедневных поездок. Это стало возможным благодаря улучшению доступности станций.

До запуска МЦД-3 платформа Сортировочная была типичной остановкой пригородных электричек. До нее не существовало прямого пути и подвозных маршрутов. Территория вокруг была недостаточно благоустроенной.

В рамках реализации транспортных схем, разработанных Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, комплексом городского хозяйства и Департаментом капитального ремонта проведено благоустройство прилегающей территории станции. В ходе работ на улице Дворникова сделали пешеходные дорожки. Рядом со станцией организовали парковки для автомобилей, велосипедов и самокатов. Пешеходных переходов стало больше, а ночью их легко заметить благодаря контрастному освещению.

Сергей Собянин: За год МЦД-3 перевез более 130 млн пассажиров

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/145161073/

MIL OSI