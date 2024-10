Собянин: Москва продолжит поддерживать экономику субсидиями и грантами

Source: MIL-OSI Russian Language News

В следующем году Москва планирует направить из городского бюджета 23,9 миллиарда рублей на прямую финансовую поддержку экономики в виде субсидий и грантов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

«Москва сфокусирует внимание на развитии высокотехнологичных предприятий и компаний, занятых производством критически важной продукции. Продолжим программы льготного кредитования, в том числе под залог интеллектуальной собственности, на инвестиционные цели. Еще одно направление — создание инфраструктуры для размещения новых производств. На эти цели в 2025 году планируем направить 60,7 миллиарда рублей», — написал Мэр Москвы.

В частности, на площадках промышленных зон столицы и особой экономической зоны «Технополис «Москва» продолжат строительство инфраструктуры для размещения компаний, выпускающих высокотехнологичную продукцию. Москва примет участие в создании первого в России роботизированного завода по выпуску грузовых автомобилей.

Среди ключевых объектов, которые планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году, — комплекс зданий национального космического центра.

Столица продолжит привлекать производителей, заключая офсетные контракты. Благодаря этому механизму в Москве локализуются необходимые для нужд города производства, а представители бизнеса получают гарантированный заказ на свою продукцию.

Современная инфраструктура и меры поддержки: что еще помогает расти столичной промышленности

