Собянин: Завершена проходка соединительной ветки в электродепо «Столбово»

Тоннелепроходческий комплекс «Ольга» проложил тоннель соединительной ветки между будущим электродепо «Столбово» и Троицкой линией метро в районе строящейся станции «Новомосковская». Об этом сообщил Сергей Собянин.

«Тоннель длиной больше километра проложен на глубине 17 метров под запущенным участком магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе и Коммунаркой. Из-за перпендикулярного расположения трасс Троицкой и Сокольнической линий щиту пришлось пройти очень сложный участок с радиусом поворота 160 метров. В итоге “Столбово” сможет обслуживать подвижной состав сразу двух линий метро. До тех пор, пока не будет готово депо “Троицкое”, куда переместятся поезда новой, 16-й ветки», — рассказал Мэр Москвы.

Щит «Ольга» прошел рядом с выходом со станции «Новомосковская» красной линии, выполнил крутой поворот в сторону Московской области для примыкания к камере съездов за одноименной станцией Троицкой линии.

Соединительная ветка позволит обслуживать в электродепо «Столбово» подвижной состав не только Сокольнической, но и Троицкой линии метро. В будущем для поездов новой ветки планируют построить электродепо «Троицкое».

«Сейчас в работе еще четыре электродепо: “Южное”— строится, “Владыкино” и “Выхино” — реконструируются, “Бирюлевское” — проектируется», — отметил Сергей Собянин.

Электродепо «Южное»

В районе Братеево на территории площадью 13,6 гектара разместятся 46 зданий и сооружений. «Южное» предназначено для отстоя, ремонта и обслуживания подвижного состава Замоскворецкой линии Московского метрополитена. Общая вместимость составит 34 места, в том числе 20 составов смогут оставаться на ночь. В электродепо будут работать 1,3 тысячи человек.

Отстойно-ремонтный корпус готов уже на 85 процентов. Специалисты выполнили работы по огнезащите металлоконструкций, завершают обустройство монолита, монтируют подрельсовые эстакады и ограждающие конструкции, проводят внутреннюю отделку и монтаж инженерных сетей. В административно-бытовом корпусе завершились монолитные работы, почти окончено возведение стен и перегородок. Сегодня здесь монтируют внутренние инженерные системы и технологическое оборудование. Строительную готовность оценивают более чем в три четверти.

Кроме того, возводятся вспомогательные здания и сооружения, в том числе ведется монтаж инженерных систем в компрессорной, продолжаются отделочные работы и устройство сетей в мотодепо. Мастера создают каркас здания стрелочного поста и укладывают пути. Объект готовят к перспективному подключению к действующему электродепо «Братеево». Вместе с «Южным» они составят крупнейший в России комплекс по обслуживанию и ремонту вагонов.

Электродепо «Столбово»

Электродепо займет территорию площадью 16 гектаров, где возведут 53 здания и сооружения. После ввода в эксплуатацию здесь смогут работать 1633 специалиста.

Уже готово здание газовой котельной. Продолжаются работы по устройству смотровых канав в отстойно-ремонтном корпусе, монтаж инженерных систем в здании поста электрической централизации. В административно-бытовом и инженерном корпусах, на тягово-понизительной подстанции, очистных сооружениях и в парковом околотке завершили монолитные работы. Сейчас возводят кирпичные перегородки и ведут отделку.

Строители приступили к устройству кровли и фасадным работам в ремонтном корпусе электродепо «Столбово»

Продолжается устройство веера путей, а для перегона поездов Сокольнической линии сооружают три соединительные ветки и подключают их к инженерным системам.

Электродепо «Бирюлевское»

Электродепо находится на этапе проектирования. Оно появится на юге Москвы в районе Бирюлево Западное между улицами Подольских Курсантов, Мелитопольской, 3-й Никольской и Булатниковской. Электродепо предназначено для отстоя, обслуживания и ремонта поездов Бирюлевской линии метро.

На территории площадью 19,12 гектара планируется возведение 40 зданий и сооружений, включая отстойно-ремонтный корпус на 30 канав для отстоя, маневров, обслуживания, ремонта, мойки поездов и обточки колесных пар составов. Общая площадь построек — около 68 тысяч квадратных метров.

Планируется, что работы будут включать четыре этапа. Сначала демонтируют существующие сооружения, затем переложат инженерные коммуникации, подготовят территорию к строительству и возведут основные и вспомогательные здания и сооружения. Первый этап завершен уже на 60 процентов.

