Семь гостиниц планируют построить в Москве по проектам комплексного развития территорий

Инвесторы и назначенные городом операторы реализуют в столице 93 проекта комплексного развития территорий (КРТ). Семь из них предусматривают строительство гостиниц. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город развивает гостиничную инфраструктуру и увеличивает номерной фонд в том числе по программе комплексного развития территорий. Из 93 проектов редевелопмента, реализуемых инвесторами и операторами КРТ, семь предполагают строительство гостиниц. Площадки расположены на северо-востоке, юге и юго-востоке столицы. Общая площадь отелей превысит 227 тысяч квадратных метров, а вместимость будет варьироваться от 300 до тысячи номеров», — рассказал Владимир Ефимов.

Гостиницы появятся в районах Марьина Роща, Бутырский, Даниловский, Лефортово, Нагорный, Нижегородский, Ростокино и Свиблово. Их точные характеристики будут определены после подготовки и утверждения проектов планировки территорий.

«Одна из самых больших гостиниц появится в районе Даниловский на участке площадью 9,37 гектара в составе жилого квартала, который возведут в течение семи лет на Дербеневской улице. Здесь предусмотрено строительство отеля на тысячу номеров с физкультурно-оздоровительным комплексом. Площадь здания составит не более 51 тысячи квадратных метров», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Развитие гостиничной инфраструктуры положительно влияет на экономику столицы.

«В Москве действует около двух тысяч гостиниц, и их число продолжает расти — только с начала этого года было открыто пять отелей. Современная туристическая инфраструктура обеспечивает не только качественный отдых для гостей и жителей столицы, но и значительный экономический эффект для города. Программа комплексного развития территорий предоставляет новые возможности инвесторам и таким образом способствует увеличению инвестиционной привлекательности проектов», — сообщил председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов.

По программе комплексного развития территорий создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируют дороги, комфортное жилье и всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Работу ведут по поручению Сергея Собянина.

