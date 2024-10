Прогулка с Пушкиным и путешествие в Зазеркалье. Московская музейная неделя в октябре

Source: MIL-OSI Russian Language News

Каждую третью неделю месяца все музеи, галереи и выставочные залы, подведомственные городскому Департаменту культуры, можно посетить бесплатно. В рамках акции «Московская музейная неделя» нужно будет только оформить билет на сайте учреждения или на mos.ru. Все подробности, условия и информация об участниках акции есть на ее странице.

В белокаменном подклете Старого Английского Двора, который открыт для бесплатного посещения в понедельник, 14 октября, работает выставка-инсталляция «Проявить забытое». Гости увидят редкие экземпляры советской фототехники 1930–1980-х годов, созданной с помощью передовых для своей эпохи технических решений. А чтобы экспозиция стала настоящим порталом во времени, куратор Алена Полосухина провела эксперимент: собрала современные и сделанные в прошлом веке открыточные снимки Москвы. Инструментом для этого стали экспонаты коллекции.

На снимках важнейшие места города: фасад Большого театра и арка главного входа ВДНХ, памятник Владимиру Маяковскому и монумент «Рабочий и колхозница», площадь Белорусского вокзала, здание Министерства иностранных дел — одна из знаменитых высоток, Москворецкая набережная. Представлены фотографии Николая Кубеева, запечатлевшего снос Сухаревой башни, стройку московского метро, встречу челюскинцев, оборону Москвы и бои в Подмосковье. Еще можно будет увидеть снимки Наума Грановского, которого современники называли фотолетописцем Москвы, Соломона Тулеса, Василия Егорова, Алексея Стужина, Анатолия Сергеева-Васильева и других мастеров.

Знакомство с фотографией можно продолжить в Московском музее современного искусства, который ждет посетителей во вторник, — там открыта выставка «Владимир Куприянов. Возвращение времени». Куприянов был одним из крупнейших советских и российских фотохудожников конца прошлого — начала нынешнего столетия, однако его вклад в искусство остался незафиксированным и неопределенным. Владимира Куприянова всегда интересовала фотография — собственная и найденная, возможности репрезентации и разнообразные художественные эффекты. Создатели выставки тщательно поработали с его архивом и постарались воссоздать авторский художественный мир.

В «Мультимедиа-арт-музее» можно осмотреть выставку «Алиса в Стране чудес и в Зазеркалье» одного из самых ярких и известных российских художников Павла Пепперштейна, продолжающего традиции московского романтического концептуализма. Книги Льюиса Кэрролла о девочке Алисе — одни из важнейших для Пепперштейна, одни из самых любимых и близких его художественной вселенной. В 2020 году он проиллюстрировал «Алису в Стране чудес», а в 2024-м — «Алису в Зазеркалье». В экспозиции представлены рисунки художника к двум книгам, а также картины, так или иначе связанные с повествованием об Алисе.

Масштабная ретроспектива «Небесный город. Мастерская художника» охватывает почти 70 лет работы Игоря Шелковского. Гости увидят более 600 его скульптур, живописных и графических произведений. Кроме того, у них будет уникальная возможность заглянуть в мастерскую художника, которую Игорь Шелковский согласился переместить в залы музея. Мастерская сама по себе — его opus magnum, тотальное, постоянно развивающееся произведение искусства. В нем нет ничего случайного, оно подчиняется внутренней драматургии пространства — большинство предметов обстановки придумал и сделал сам Игорь Шелковский.

Среда, 16 октября, — день посещения музея-заповедника «Царицыно». Там открыта экспозиция «Быть в материале», посвященная искусству керамики и его связи с промышленным дизайном. Представлены эскизы и чертежи авангардистов начала XX века, ставшие источником вдохновения для советских и современных мастеров, а также работы художников Виктора Решетникова и Татьяны Бригадировой.

Также продолжается необычная выставка «Люди и фонды» к 40-летию музея-заповедника. Больше 40 человек — его бывших и настоящих сотрудников из разных отделов — посетили экскурсии в фондохранилище, а после отобрали вещи, вызвавшие у них наибольший отклик. У выставки нет отдельной площадки: предметы расположили в разных местах, как бы «растворили» среди открытых сейчас экспозиций и парадных залов. А чтобы экспонаты выделялись, при этом органично вписываясь в интерьер, их разместили под специальными стеклянными конструкциями.

В Мемориальном музее А.Н. Скрябина открыта небольшая фотодокументальная выставка «Творивший незримое». Она посвящена другу и покровителю композитора Митрофану Петровичу Беляеву (1836–1904), лесопромышленнику, музыканту-любителю, издателю и меценату, основателю Беляевского кружка, объединившего многих выдающихся музыкантов. В 1884 году он оставил предпринимательство, передав руководство семейным делом младшему брату, и всецело посвятил себя служению интересам русской музыки. В мемориальных комнатах представлены подлинные документы, обычно хранящиеся в фондах: фрагменты переписки, фотографии, концертные программы, ноты произведений Александра Скрябина, напечатанные в лейпцигском музыкальном издательстве Беляева.

В Музее С.А. Есенина в переулке Чернышевского открыта выставка «Два Сергея: Коненков и Есенин». В этом году исполнилось 150 лет со дня рождения друга поэта, скульптора Сергея Коненкова. Экспозиция рассказывает об этой дружбе, биографиях, особенностях профессий и творческом наследии Есенина и Коненкова. В залах представлены ранее не опубликованные графические работы скульптора, а также очень важный экспонат — уникальный скульптурный портрет Сергея Есенина, который Сергей Коненков создал в 1920-м. Долгое время он находился на закрытом хранении в фондах Института мировой литературы имени А.М. Горького Российской академии наук. Музей С.А. Есенина можно бесплатно посетить в четверг.

В Музее В.А. Тропинина и московских художников его времени, который тоже ждет гостей в четверг, работает выставка, посвященная главному герою — лучшему московскому портретисту первой половины XIX века Василию Андреевичу Тропинину. На полотнах запечатлены представители разных сословий: скульптор-камнетес Самсон Суханов, супружеская пара купцов Киселевых, сенатор Сергей Кушников и другие герои мастера жанрового и психологического портрета. Центр экспозиции — «Автопортрет с кистями и палитрой на фоне окна и видом на Кремль». Историю успеха бывшего крепостного художника рассказывают подлинные документы — письма и знаки благодарности от профессионалов-современников.

Выставка «Пушкинская Москва» в Государственном музее А.С. Пушкина знакомит с достопримечательностями, событиями и людьми, связанными с поэтом. Ее построили по хронологическому принципу — на основе «Программы записок» Пушкина, его стихотворений и прозы, воспоминаний современников, а также объявлений в «Московских ведомостях» и хронике того времени. У посетителей будет редкая возможность увидеть город глазами Александра Сергеевича, рассмотреть живописные и графические произведения, газеты, журналы и альманахи пушкинской эпохи, предметы быта и интерьера, мемориальные вещи и многое другое. Музей открыт для бесплатного посещения в пятницу, 18 октября.

Музей К.Г. Паустовского можно посетить в субботу, там сейчас работает выставка новых поступлений в фонды. Представлены графика и живопись, пополнившие коллекцию с 2010 по 2024 год. Среди экспонатов портреты Паустовского, выполненные Ильей Глазуновым, Кириллом Зданевичем, Анатолием Яром-Кравченко, а также произведения известных художников-иллюстраторов. Кроме того, 17 октября открылась выставка, посвященная 80-летию со дня публикации новеллы «Снег» — одного из самых известных произведений Паустовского о любви, написанного в годы Великой Отечественной войны. Создатели экспозиции показали редкие материалы из собрания музея, связанные с историей написания новеллы.

В Галерее Ильи Глазунова на выставке «Победители и побежденные. Плакаты Первой мировой войны» рассказывают, как печатная графика начала XX века отражала фронтовую жизнь. Авторы военно-патриотических гравюр и литографий того времени не только информировали о происходящем на поле боя, но и создавали узнаваемые образы, сохраняли историю, старались поднять моральный дух сограждан и подарить уверенность в победе. Коллекцию плакатов, насчитывающую более 100 экземпляров, собрал сам Илья Глазунов. Галерея открыта для бесплатного посещения в воскресенье.

А в Музее Михаила Булгакова на Большой Садовой улице до конца октября работают две камерные выставки. «Булгаков жил в каждом образе» посвящена творческой жизни и художественному миру автора «Мастера и Маргариты» в 1930-е, а «Девять историй из воспоминаний Елены Сергеевны» основана на дневниковых записях его третьей супруги, сделанных в разные годы. Гости увидят газетные публикации того времени, фотографии, машинописные листы произведений Булгакова и другие экспонаты.

Акция «Московская музейная неделя» пройдет с 14 по 20 октября.

