Правительство расширило механизм авансирования закупок промышленной продукции

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation

Постановление от 11 октября 2024 года №1363

Документ Постановление от 11 октября 2024 года №1363

Правительство продолжает поддерживать производителей промышленной продукции. Принято решение расширить перечень оборудования, поставки которого авансируются в объёме не менее 80% цены контракта при государственных закупках. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

В обновлённый перечень войдёт дорожно-строительная техника, закупки которой планируется проводить в 2024–2026 годах. Речь идёт о 35 наименованиях, среди которых гусеничные тракторы, самоходные грейдеры, дорожные катки, экскаваторы, автокраны, снегоочистители.

До сих пор авансирование поставок дорожно-строительной техники в рамках госконтрактов либо не предусматривалось вовсе, либо не превышало 20% от стоимости контрактов. Это обстоятельство вынуждало отечественных производителей привлекать кредиты, что в свою очередь сказывалось на конечной цене продукции.

Механизм авансирования закупок промышленной продукции был введён в конце 2022 года в рамках мер поддержки производителей станкоинструментальной промышленности. Расширение этого механизма позволит нарастить объёмы выпускаемой продукции.

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 24 декабря 2022 года № 2411.

http://government.ru/news/52973/

