Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Распоряжение от 11 октября 2024 года № 2817-р

Документ Распоряжение от 11 октября 2024 года № 2817-р

В 2024 году Новгородская область в опережающем порядке получит более 422 млн рублей на завершение строительства поликлиники в рамках программы развития первичного звена здравоохранения. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Речь идёт о возведении поликлиники для детей и взрослых, которая рассчитана на 750 посещений в смену. Её строительство идёт с 2022 года и с помощью федеральных средств будет завершено в 2024 году. Поликлиника станет филиалом Боровичской центральной районной больницы.

В рамках программы развития первичного звена здравоохранения в сельской местности, посёлках городского типа и малых городах страны регионы получают финансирование на капитальный ремонт медицинских учреждений, приобретение для них оборудования и автомобилей, закупку и монтаж быстровозводимых модульных конструкций для размещения врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов.

В 2024 году на развитие первичного звена здравоохранения в федеральном бюджете предусмотрено более 80 млрд рублей.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52974/

MIL OSI