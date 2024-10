Первому космонавту Земли. Как реставрировали памятник Юрию Гагарину

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Москве с 2011 года отреставрировали более двух тысяч объектов культурного наследия. Эта работа продолжается и сегодня. В октябре завершили реставрацию титановой скульптуры Юрия Гагарина на Ленинском проспекте. Первая в мире статуя из титана, посвященная покорителю космоса, уже почти 45 лет возвышается над одноименной площадью.

Рассказываем, как приводили в порядок памятник Юрию Гагарину, какие находки сделали мастера и чем схожи профессии космонавта и реставратора.

Вечный космонавт из титана

Титановый памятник Юрию Гагарину установили на юго-западе Москвы в 1980 году. Его открыли к XXII летним Олимпийским играм, которые тогда проходили в столице. К работе над проектом привлекли известных мастеров того времени: скульптора Павла Бондаренко, архитекторов Якова Белопольского и Федора Гажевского, а также конструктора Алексея Судакова.

«Памятник решили установить сразу после смерти Юрия Гагарина в 1968 году, но осуществить задуманное удалось только спустя 12 лет. Предварительные обсуждения и проработка проекта велись достаточно долго. Изначально монумент хотели сделать не из титана, а из стали и лабрадорита, то есть гранита. В создании монумента участвовали специалисты Всесоюзного научно-исследовательского института авиационных материалов. Они рекомендовали использовать авиационно-космический материал — титановый сплав ВТ5Л», — рассказывает Вероника Киселева, главный архитектор проекта реставрации памятника Юрию Гагарину.

Памятник первому космонавту Земли решили сделать масштабным. Чтобы отлить монумент высотой 42,5 метра, скульптор Павел Бондаренко изготовил гипсовую модель в натуральную величину. Ее разделили на 238 частей, которые позже отправили в плавильные цехи Балашихинского литейно-механического завода. Впоследствии эти детали скрепили с помощью болтов и сварочных швов.

«Самым сложным стало изготовление головы весом более 300 килограммов. Отлить такую деталь в плавильном цехе было практически невозможно. Только мастерство исполнителей, которые применили технологию кусковой формовки (надо сказать, что ей мало кто владел), помогло найти выход из положения», — добавляет собеседница mos.ru.

Памятник Юрию Гагарину установили на площади, названной в честь космонавта. Место выбрали практически сразу, поскольку именно здесь проезжал летчик, когда направлялся в Кремль с докладом о своем полете. Тут же его встречали ликующие москвичи.

Скульптура расположена на высоком ребристом постаменте, который символизирует старт космической ракеты. Благодаря этому создается впечатление, будто космонавт отрывается от земли и парит на высоте 38 метров. У подножия монумента находится копия спускаемого аппарата корабля «Восток», который украшает надпись: «12 апреля 1961 года советский космический корабль “Восток” с человеком на борту совершил полет вокруг земного шара. Первый человек, проникший в космос, — гражданин Союза Советских Социалистических Республик Юрий Алексеевич Гагарин».

«Памятник представляет собой стальную трубу переменной толщины с внутренним диаметром один метр. Снаружи она обетонирована — это сам постамент. Он облицован ребристыми листами титана. Скульптура Юрия Гагарина — самонесущая, то есть у нее нет никакого каркаса. Она опирается на постамент», — объясняет руководитель проекта реставрации Илья Стадник.

С момента открытия памятник ни разу не реставрировали. Долговечность монумента обеспечили материалы, которые использовали при его создании. Титан славится своей прочностью и устойчивостью к перепадам температур.

«Титан — вечный материал, поэтому по большей части он потерял лишь свой внешний лоск, а вот стальные элементы, например светильники, были достаточно серьезно повреждены. За такими объектами важно следить, потому что в местах соприкосновения цветного и черного металлов возникает коррозия», — поясняет Вероника Киселева.

Прочнее стали

В 2022 году началась подготовка к реставрации. Специалисты обследовали монумент, выполнили лазерное сканирование площади Гагарина и взяли 11 проб исторических материалов, чтобы оценить состояние скульптуры. Исследование объекта показало, что титановая облицовка ребристого постамента, фигура космонавта и макет корабля «Восток» хорошо сохранились и требуют лишь косметических работ, а вот стилобат нуждается в комплексной реставрации.

«Постамент был покрыт продуктами коррозии, но это не повлияло на его несущие свойства. Хорошая сохранность памятника обусловлена, конечно, используемыми материалами. Титановый сплав на открытом воздухе вступает в реакцию с кислородом и покрывается тончайшей оксидной пленкой. Она и защищает его от дальнейшего разрушения. Титан — надежный материал, он почти в два раза прочнее стали, но при этом легче», — говорит Илья Стадник.

Реставрация шла в два этапа. Работы начались летом 2023 года и продолжались до поздней осени. За это время мастера привели в порядок стилобат, облицованный 384 плитами из лабрадорита. Они покрылись сколами, трещинами и загрязнениями, поэтому специалисты промыли их и отреставрировали. Затем разобранные части нужно было уложить обратно, сохранив оригинальный рисунок.

«Стилобат выполнен в виде шайбы, многие плиты и блоки разного размера. Разобрать его оказалось легко, а собрать — непросто. Традиционные методы здесь не подходили», — отмечает Илья Стадник.

После этого реставраторы устранили сколы и трещины. Швы между плитами заполнили специальным раствором, чтобы туда не поступала влага.

«Кое-где мы сделали вставки из камня, а в местах небольших сколов имитировали его. Для этого смешивали специальные составы, которые включали сам лабрадорит и эпоксидные смолы, и заполняли ими пустоты. После шлифовали швы и приводили их к тому же виду, что и невосстановленные участки», — говорит художник-реставратор Алексей Мазуров.

В местах, где были сколы, реставраторы старались максимально повторить текстуру, рисунок и цвет камня. «Перед нами стояла задача сохранить оригинальный вид монумента, при этом восстановить стилобат и вернуть ему геометрическую целостность», — добавляет Илья Стадник.

Монументальная работа

Второй этап реставрации начался в День космонавтики — 12 апреля 2024 года, а уже в июне по всей высоте памятника возвели строительные леса. Они понадобились, чтобы обновить постамент и саму скульптуру Юрия Гагарина. Монумент коррозии не подвергся, но специалисты все равно тщательно промыли и прочистили каждую деталь.

«Скульптуру и постамент мы только промыли, в некоторых местах удалили стойкие техногенные загрязнения. Разумеется, мы не использовали никаких агрессивных веществ, которые могли бы повредить оксидный слой на поверхности титана. Это универсальная методика работы с цветным металлом: мы всегда стараемся сохранить оксидный слой», — говорит Илья Стадник.

Много работы реставраторам предстояло сделать внутри монумента, где расположен стальной каркас. Его нужно было очистить от наслоений краски и продуктов коррозии. Для этого применили метод струйно-вихревой абразивной обработки.

«Эта работа в некотором роде схожа с работой космонавтов в открытом космосе. Человек, облаченный в тяжелый защитный комбинезон, в который с земли подается воздух, поднимается на высоту около 32 метров. В кромешной тьме он постепенно спускается по отвесной лестнице и очищает каждый сантиметр поверхности», — объясняет Илья Стадник.

После того как поверхности очистили, каркас загрунтовали и окрасили, чтобы защитить от коррозии. Во время работ внутри постамента реставраторы обнаружили надписи, оставленные инженерами и строителями, с нумерацией и названиями деталей для более удобной сборки конструкции, а также технологический люк, расположенный в темени скульптуры. Скорее всего, его использовали при строительстве памятника, чтобы получить доступ внутрь.

Также привели в порядок макет корабля «Восток» у подножья стелы. Титановую облицовку промыли, стойкие загрязнения удалили методом комбинированной расчистки. Буквы из цветного метала, образующие памятную надпись, запатинировали и завощили.

Реставрацию монумента завершили раньше срока — в октябре 2024 года. В работах задействовали несколько бригад, а на объекте в среднем находились от шести до 12 человек.

«В памятник изначально был заложен большой процент прочности. Если оценивать инженерно-архитектурные характеристики, он собран достаточно неплохо. До наших дней монумент сохранился полностью в хорошем состоянии. Он утратил свой экспозиционный вид, но это, конечно, со временем происходит со всеми памятниками. Возвращать их изначальный облик — наша работа», — отмечает Алексей Мазуров.

