От советской классики до современных сериалов: какие места в Москве связаны с кинематографом

В Москве сконцентрировано 90 процентов отечественных кинокомпаний и снимается около 260 фильмов ежегодно. Это привлекает не только специалистов индустрии, но и туристов. Путешественники хотят прогуляться по улицам, которые они видели на экране, сфотографироваться на фоне декораций и погрузиться в сам процесс создания фильма.

Ожидается, что кинотуризм вместе с другими культурно-познавательными поездками к 2030-му привлечет в столицу около 24 миллионов гостей. О главных киноплощадках столицы — в материале mos.ru.

Столица кинематографа

Несколько лет назад был создан проект «Москва — город кино». Сегодня городской кинокластер объединяет различные объекты инфраструктуры и сервисы для производителей фильмов.

Первая из ключевых площадок — московская Киностудия имени Максима Горького, одна из старейших в России. Она расположена на исторической территории на улице Сергея Эйзенштейна, а также в Валдайском проезде и на Рязанском проспекте. Здесь снимались легендарные фильмы, многие из которых стали классикой отечественного кинематографа. Киностудия выпустила более тысячи фильмов, среди которых «Семнадцать мгновений весны», «Офицеры», «Морозко», «…А зори здесь тихие», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Гостья из будущего», «Москва — Кассиопея», «Карнавал» и многие другие.

На базе киностудии создано молодежное креативное пространство «Кинокампус Киностудии Горького». Его участники знакомятся с этапами кинопроизводства и кинопрофессиями, изучают основные принципы работы на съемочной площадке, пробуют себя в озвучивании фильмов, создают комиксы.

Другая важная составляющая кинокластера — сеть кинотеатров «Москино», одна из старейших в Москве. Ее история начинается с 1932 года. Каждый кинотеатр сети — неотъемлемая часть района и обладает уникальной концепцией, ориентируясь на своего зрителя. Всего в сети 16 площадок, две из которых сегодня находятся на ремонте.

7 сентября в День города в Краснопахорском районе ТиНАО открылся кинопарк «Москино». Он должен стать самой большой в мире площадкой для съемок натурных фильмов. После окончания строительства к 2030-му его площадь превысит 1,1 тысячи гектаров.

Кинопарк — это разнообразные живописные площадки с декорациями. Самые популярные среди них — «Аэропорт Юрово» и «Витебский вокзал». Большой интерес также вызывают «Москва 1940-х», «Ту-154», «Соборная площадь Москвы», «Улицы Берлина» и многие другие. Комплекс привлекает в Москву новые кинопроекты. Несмотря на то, что кинопарк только строится, им уже заинтересовался всемирно известный режиссер Эмир Кустурица, а также международные кинокомпании.

Кинопутешествие выходного дня

В кинопарке создается центр туризма и семейного досуга. Здесь работает современный кинотеатр сети «Москино» и ресторан, а также проводят экскурсии. В настоящее время разработано четыре маршрута: «Киноэкспедиция», «Мир кино», «Камера! Мотор!» и «Стоп! Снято!». Первая экскурсия — ознакомительная, билеты на нее продаются в туристическом сервисе Russpass и на киноплатформе «Москино». «Мир кино», помимо прочего, включает демонстрационный мастер-класс художника по гриму. В маршрут «Камера! Мотор!» входит занятие с гримером для детей от 10 лет, а «Стоп! Снято!» — это экскурсия-квест для школьников от 10 лет.

Найти расписание и купить билеты на организованные экскурсии в кинопарк «Москино» можно на киноплатформе «Москино». В выходные пешую «Киноэкспедицию» можно оплатить на месте с помощью QR-кода.

В кинопарк можно приезжать снова и снова: декорации и площадки, выстроенные для фильмов, меняются, появляются новые. Таким образом, прогулка с гидом по знакомому маршруту каждый раз будет дарить новые впечатления.

Кроме того, кинопарк уже стал местом проведения городских фестивалей: в июне он впервые принял участие в историческом фестивале «Времена и эпохи». Были задействованы две площадки — «Оборона Москвы 1941 года. Враг у ворот столицы» и «Дикий Запад. История Отман-Cити». За пять дней их посетили более 17 тысяч человек. 7 и 8 сентября в кинопарке отметили День города.

Помимо этого, каждые выходные в кинопарке организуют различные мероприятия для взрослых и детей: мастер-классы, иммерсивные шоу, спортивные и анимационные программы, фотосессии, концерты и многое другое. Так, 5 и 6 октября прошли первые киновыходные. Их участники перетягивали канат и отвечали на вопросы о животных, соревновались в эстафете по поиску частей тетриса и собирали из найденных деталей высокую башню, играли в петанк, дженгу и большие уличные шахматы. Гости также посетили кинопоказы, поучаствовали в мастер-классах по актерскому мастерству, танцам, пению и в других мероприятиях.

Одна большая киноплощадка

Всю Москву можно назвать одной большой киноплощадкой. Практически в каждом районе когда-то работали режиссеры. Например, в Марьине снимали картину «Антикиллер-2» и сцены фильма «Бумер». А в Преображенском — классику советского кино, киноленту «Место встречи изменить нельзя». В районе Куркино создавали сериалы «Физрук», «Полицейский с Рублевки», «Ивановы-Ивановы» и многие другие.

Район Хорошево-Мневники появляется в фильме «Джентльмены удачи», проспект Вернадского — в знаменитой ленте «Ирония судьбы, или С легким паром», Солнцево — в фильме «Бой с тенью».

Одно из самых кинематографических мест Москвы — музей-заповедник «Коломенское». Он стал площадкой более чем для 30 фильмов, в том числе авторства Сергея Эйзенштейна и Никиты Михалкова.

Богатое кинопрошлое районов и отдельных мест съемок привлекает к ним внимание туристов. По таким территориям регулярно проводят экскурсии. На них гости и жители города не только знакомятся с историей кинематографа, но и открывают для себя районы столицы, в которых они никогда не были, или узнают привычные места с новой стороны. Еще больше об экскурсиях и маршрутах, посвященных кино в столице — в сервисе Russpass.

