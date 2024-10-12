Облачно, временами дожди: прогноз погоды на ближайшие дни

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В ближайшие дни в Москве будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. При этом усилится ветер.

В субботу, 12 октября, термометры покажут 11–13 градусов тепла. Осадков не ожидается, ветер подует со скоростью 5–10 метров в секунду.

В ночь на воскресенье, 13 октября, заметно похолодает: синоптики прогнозируют от трех до пяти градусов тепла. Дневная температура воздуха составит 8–10 градусов выше нуля. Ветер усилится, местами его порывы будут достигать 12–14 метров в секунду.

В понедельник, 14 октября, ночью температура воздуха опустится до двух — четырех градусов выше нуля. Днем будет от плюс шести — восьми градусов. Возможны кратковременные дожди.

Во вторник, 15 октября, станет еще прохладнее. В ночные часы термометры покажут от нуля до плюс пяти градусов, днем — от пяти до 10 градусов тепла. Такая же погода сохранится и в среду, 16 октября. Днем местами пройдет небольшой дождь.

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https://www.mos.ru/news/item/145116073/

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