На площадках фестиваля «Золотая осень» москвичей познакомят с русским народным творчеством

На площадках фестиваля «Золотая осень» проведут занятия мастера народных промыслов. Они поделятся старинными секретами рукоделия со всех уголков страны и авторскими техниками. Всех желающих научат резьбе по дереву, техникам росписи, старинным приемам вышивки и искусству уникальной крымской мозаики. Посетители кулинарной студии смогут приготовить к чаю вкусные плюшки, ватрушки, пироги и другую выпечку по традиционным рецептам.

От вышивки до резьбы по дереву

В кинопарке «Москино» 12 октября с 12:00 пройдут специальные мастер-классы. Откроет программу русская традиционная чайная церемония. Гости попробуют четыре вида горячего напитка с пряниками, баранками и сушками. Все желающие смогут примерить павловопосадские платки, кокошники, картузы и сфотографироваться на фоне старинных самоваров.

Те, кто любит готовить пельмени и вареники, отточат свое мастерство под руководством шеф-повара. Он научит, как правильно их лепить. В качестве начинки используют красную рыбу и вишню. В конце участников ждет дегустация.

На улице Перерве работает шале «Домик столяра». В нем гости осваивают азы токарного мастерства. Они могут выпилить, собрать и расписать деревянные игрушки и предметы декора.

Дерево — один из самых распространенных и доступных материалов на Руси. Первые художественные изделия из него упоминаются еще в IX веке. В крестьянских домах в богатых лесами районах процветали семейные ремесленные мастерские. Из дерева вырезали игрушки, украшения и другие предметы — от кухонной утвари до амулетов и оберегов, а потом расписывали их в разных стилях. Вологодская резьба отличалась ажурностью и была похожа на кружево. Поволжские мастера создавали орнаменты с мелкими деталями и вырезали по дереву сказочные сюжеты с птицей сирин, львами и русалками. Северная резьба, которую любили русские цари, славилась совершенством и детализированными изображениями животных и природы.

На мастер-классах 12 и 13 октября гости смогут попробовать свои силы в разных народных стилях и найти свой собственный. Все желающие в 12:00 сделают лесную гирлянду из деревянных грибочков для декора дома, а в 13:00 — выпилят из дерева оригинальный комбайн для сбора урожая. В 14:00 можно будет изготовить и расписать грибочки разных видов и размеров. Они освежат любой интерьер и напомнят о природе и лесной сказке.

В 15:00 гостям предложат собрать шкатулку — один из самых популярных предметов народного творчества. Она станет необычным элементом домашнего декора.

В 16:00 мастера научат выпиливать плоды разных форм и размеров и расписывать их в собственном стиле. Уютные символы осени станут любимым сезонным украшением и ярким теплым подарком в холодные дни.

В Зеленограде гостям предложат освоить современные техники росписи, которые сформировались под влиянием старинных стилей народного декоративно-прикладного искусства. Одной из самых древних видов росписи считается мезенская роспись по дереву. Остальные художественные направления сформировались гораздо позже — в XVIII–XIX веках. В каждом доме найдутся шкатулка, сундучок, кухонная доска или подставка с характерными узорами.

12 октября в 12:00 гости попробуют освоить точечную роспись подставок. Эту технику использовали еще первые иконописцы на Руси. Сегодня она стала очень популярной благодаря своей простоте и эффектности.

В этот же день в 13:00 можно будет расписать акрилом подносы, а в 17:00 — создать осенние миниатюры на тарелочках.

13 октября в 13:00 участники будут практиковаться в росписи по дереву на разделочных досках, в 15:00 освоят художественное украшение свечей, а в 17:00 распишут термокружки для живописного осеннего чаепития.

Мастер-классы в сквере у станции метро «Некрасовка» напомнят о великолепной крымской мозаике в стиле соц-арт, которая украшала здания и остановки курорта в СССР. Яркие рисунки из кусочков кафеля и смальты стали визитной карточкой полуострова и образцом советского декоративно-прикладного искусства.

12 и 13 октября в 12:00 и 18:00 гостям предложат сложить солнечные узоры из ярких деталей на деревянной подставке под горячее. В 13:00 все желающие украсят горшки из терракотовой глины в стиле крымских мастеров, в 14:00 создадут фруктовую тарелку из мозаики с изображением осеннего солнца, а в 15:00 нанесут мозаичный рисунок на горшочек-медницу.

В 16:00 гости смастерят эффектный подарок маме в виде объемной картины — мозаичного осеннего листочка, а в 17:00 повторят стиль знаменитых крымских остановок в мозаичном рисунке на подносе.

На площадке в проезде Серебрякова гости окунутся в мир русской вышивки и изучат классические стили народных мастериц.

Первые находки археологов в виде фрагментов одежды с золотым шитьем датируются IX–X веками. В Средние века русские костюмы, церковные облачения, платки и полотенца расшивали золотом и серебром и украшали драгоценными камнями. После XVIII века вышивка стала популярной у всех слоев населения. Она служила не только декором для одежды, передников и предметов обихода, но и оберегом. В ходу были узоры из ромбов — символов плодородия. Из них складывали растительные орнаменты и женские фигуры — образы богини-матери.

12 октября в 12:00 все желающие создадут стикерпак, в 13:00 попробуют свои силы в лоскутном шитье и сделают прихватку для кухни, а в 17:00 декорируют вышивкой обложку для книги.

13 октября в 12:00 всем желающим дадут уроки вышивания. В 16:00 гости сделают текстильные закладки для книг.

От пирогов до оладий

Сразу на семи площадках столицы состоятся кулинарные мастер-классы. На них гости познакомятся с традиционными осенними рецептами, приготовят ароматную выпечку к праздничному столу и полезные блюда из сезонных продуктов.

На Руси ни один праздник не обходился без выпечки. Пироги и расстегаи, кулебяки и курники, сладкие пирожки и ватрушки были неотъемлемой частью застолья. В каждом регионе их готовили по-разному. Например, ярославские преснушки выпекали из ржаной муки, костромские прежники — на опаре, молоке и яйцах. Печеньем в виде птичек знаменита Владимирская губерния, а фигурным печеньем в виде животных (козулями) — места рядом с Северной Двиной.

12 и 13 октября жители и гости столицы продолжат традицию праздничной выпечки. В 12:00 они испекут ватрушку из фермерского творога со сливками, в 13:00 — аппетитные пирожки с луком и яйцом по старинному рецепту, а в 14:00 — пироги с шампиньонами и молодым картофелем.

В 15:00 гости сделают ароматные осенние горячие оладьи из тыквы с медом и мускатным орехом. В 16:00 придет время нежных рулетиков из кабачка с курицей и пряными травами. В 17:00 к чаю испекут московские плюшки на сливочном масле с сахаром и корицей, а в 18:00 — пряное печенье с корицей, мускатным орехом и ванилью.

Площадки, где пройдут кулинарные мастер-классы:

— ЮАО, Ореховый бульвар, владение 24;

— ЮВАО, площадь Славы, дом 2;

— ЗАО, Мичуринский проспект, Олимпийская Деревня, владение 4;

— СВАО, улица Грекова, владение 3ж;

— ЮЗАО, улица Теплый Стан, владение 1;

— ЮЗАО, бульвар Дмитрия Донского, владение 11;

— ЮЗАО, Профсоюзная улица, владение 41.

Подробности можно узнать на сайте.

Фестиваль «Золотая осень» в этом году охватил около 30 столичных площадок. С 4 по 13 октября гостей ждет 260 часов сценической программы, почти 1,5 тысячи часов мастер-классов и более двух тысяч часов спортивных мероприятий. Около 20 ресторанов в центре Москвы участвует в гастрономическом маршруте.

Из 65 регионов страны привезли деликатесы, в том числе таймырскую рыбу и даже тушенку из медведя. Впервые в истории фестиваля большая гастрономическая площадка развернется в кинопарке «Москино». Здесь подготовили особую программу. На прилавках фестиваля можно купить ремесленные крафтовые сыры ручной работы, сырный мармелад, грибы, ягоды, башкирский и алтайский мед.

