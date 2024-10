Найти подход к каждому соискателю: как работают карьерные наставники московской службы занятости

Source: MIL-OSI Russian Language News

12 октября в России отмечается День кадрового работника — это неофициальный профессиональный праздник всех, кто занимается подбором и обучением персонала, например HR-менеджеров и специалистов отдела кадров. К ним относятся и карьерные наставники московской службы занятости, которые помогают соискателям выстроить индивидуальный карьерный трек, начиная от профориентационного тестирования и заканчивая трудоустройством.

«Консультация карьерного наставника — первый этап успешного трудоустройства. В центрах “Профессии будущего”, “Моя работа” и “Моя карьера” специалисты помогут соискателям выстроить индивидуальный карьерный трек — подберут короткую программу обучения для получения новой профессии или вакансию с учетом имеющейся квалификации и опыта. Мы организуем собеседования с потенциальными работодателями, рассказываем, как подготовиться к встрече, приглашаем пройти профориентационное тестирование. В основе нашей работы — адресный подход к каждому соискателю. Мы предлагаем кандидатам персональную линейку услуг в зависимости от жизненной ситуации, основного запроса и пожеланий», — рассказал директор службы занятости населения Москвы и руководитель центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов.

Центр «Профессии будущего»

На первом этапе карьерный наставник знакомится с соискателем в ходе интервью, выясняет его потребности, определяет сильные и слабые стороны, помогает создать или актуализировать резюме. Если кандидат хочет сменить сферу деятельности, ему предложат записаться на короткие программы обучения по одной из 75 востребованных профессий. Их продолжительность составляет до 3,5 месяца. Курсы разработаны ведущими образовательными провайдерами города.

Если соискателю нужна помощь в составлении резюме или он испытывает трудности при прохождении собеседования, ему порекомендуют тренинги для развития гибких навыков. В ситуации, когда кандидат не может определиться, наставник предложит пройти профтестирование. Если есть запрос на поиск работы, карьерный специалист поможет подобрать вакансию с учетом профессионального опыта и пожеланий.

Помимо этого, всех желающих приглашают принять участие в открытых отборах для знакомства с актуальными вакансиями и для дальнейшего трудоустройства. Среди партнеров центра «Профессии будущего» — более трех тысяч работодателей. В агрегированной базе центра насчитывается свыше 500 тысяч актуальных вакансий.

«В эту профессию не приходят случайные люди. Потому что мы не предоставляем набор услуг, а стараемся помочь каждому, кто к нам обращается. У нас нет шаблонных решений — только индивидуальный подход. Обращаются люди разных возрастов и с разными целями, но все они отмечают располагающую атмосферу в центре “Профессии будущего” — здесь помогают поверить в себя», — отметил карьерный наставник центра «Профессии будущего» Роман Вишневецкий.

Специализированный центр занятости «Моя карьера»

В «Моей карьере» также практикуется индивидуальный подход к кандидатам. Особое внимание уделяется трудоустройству женщин с детьми дошкольного возраста, соискателей старше 50 лет, кандидатов с инвалидностью и молодежи.

Как отмечает Мария Юрковская, карьерный наставник центра, важно помочь людям определиться с траекторией карьерного развития и показать им новые возможности для реализации. Главная задача наставников — предложить именно те сервисы, в которых человек нуждается больше всего. Соискатель может растеряться, особенно если долгое время не работал или захотел сменить профессию. Поэтому важно внимательно выслушать его, чтобы помочь сориентироваться на рынке труда. «Мы всегда на стороне кандидата, соискатели приходят разные, и с каждым мы работаем индивидуально. И в зависимости от конкретного запроса, цели, опыта и обстоятельств я порекомендую ему курсы и тренинги, которые есть в центре “Моя карьера”, а также короткие программы обучения центра “Профессии будущего”», — добавила она.

Флагманский центр «Моя работа»

Флагманский центр «Моя работа» расположен на улице Шаболовке. Здесь в рамках уникальной экосистемы полного цикла «Самозанятость в руки» горожанам помогают реализовать себя в предпринимательстве.

«Мы помогаем жителям столицы найти дело по душе и реализовать свой потенциал в предпринимательстве, воплотить в жизнь бизнес-идеи и работать на себя. Рассказываем все об открытии своего дела, проводим профориентацию и обучаем предпринимательским навыкам, учим составить грамотный бизнес-план. В результате наши кандидаты узнают, как монетизировать хобби, умело разбираются во всех организационных моментах и успешно развивают свой бизнес», — рассказала Екатерина Кустова, ведущий специалист отдела содействия организации собственного дела.

Служба занятости населения города Москвы — крупнейший государственный кадровый оператор, который помогает жителям столицы в поиске работы. В его структуру входят офисы трудоустройства, многие из которых расположены в центрах госуслуг «Мои документы». Флагманские центры открыты на улице Куусинена (дом 2, корпус 1) и улице Шаболовке (дом 48). Специализированный центр занятости «Моя карьера» находится на улице Сергия Радонежского (дом 1, строение 1).

Центр «Профессии будущего» открыт на улице Щепкина (дом 38, строение 1). Максимум за 3,5 месяца здесь можно освоить одну из 75 востребованных профессий в различных отраслях экономики. Трудоустроиться после завершения обучения помогут карьерные наставники. В числе партнеров центра — более трех тысяч работодателей.

