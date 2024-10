Московские предприятия увеличили производство одежды и обуви

Source: MIL-OSI Russian Language News

С января по август этого года столичные предприятия легкой промышленности нарастили производство одежды и обуви. Активная поддержка города позволяет им создавать новые товарные линейки, увеличивать объемы выпуска продукции и расширять географию поставок. Сегодня столичные фабрики выпускают широкий ассортимент различных товаров. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«В отрасли легкой промышленности Москвы сегодня задействовано свыше 340 предприятий. По поручению Сергея Собянина столица оказывает компаниям всестороннюю поддержку, которая включает присвоение специальных статусов, в том числе резидента особой экономической зоны “Технополис Москва”, льготные инвесткредиты, предоставление земли для реализации масштабных инвестиционных проектов. Так, при содействии города с января по август 2024 года предприятия нарастили производство одежды и обуви. Компании отгрузили заказчикам одежды на сумму более 60,2 миллиарда рублей, обуви — почти на 14,1 миллиарда рублей», — отметил Максим Ликсутов.

В частности, в 1,5 раза вырос выпуск мужских пиджаков, производство брюк увеличилось на 16 процентов, а текстильной обуви — более чем в три раза.

Сегодня Москва предлагает производителям свыше 20 системных инструментов поддержки, а также ряд антикризисных. Они направлены на создание благоприятных условий для развития предприятий: на модернизацию и расширение площадок, обновление парка оборудования, улучшение качества и объемов производства продукции и расширение географии поставок.

«Сегодня столичные производители уверенно закрывают растущие потребности рынка в качественных изделиях. Выпущенная на московских фабриках одежда и обувь востребована не только в городе, но и в других регионах страны, а также за рубежом. Так, за первые восемь месяцев 2024 года предприятия выпустили свыше двух миллионов единиц верхней одежды, более 807 тысяч комплектов спецодежды, около 832 тысяч платьев и юбок, примерно 790 тысяч единиц спортивных костюмов и почти 1,8 миллиона пар обуви», — сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Москва — крупнейший индустриальный и научно-инженерный центр России. В столице действует более 4,5 тысячи промышленных предприятий, на которых трудятся свыше 750 тысяч человек. Ежегодно здесь открывается 150 новых технологичных компаний и реализуются десятки инвестиционных проектов, которые обеспечивают город дополнительными рабочими местами.

