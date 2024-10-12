Заявление директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой о пересмотре сборов и политики дополнительных сборов

Source: IMF – News in Russian

11 октября 2024 г.

Вашингтон, округ Колумбия. Сегодня Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) завершил пересмотр сборов и политики дополнительных сборов[1]. Директор-распорядитель МВФ г-жа Кристалина Георгиева сделала следующее заявление:

«В сложных глобальных условиях и в период высоких процентных ставок наши государства-члены достигли консенсуса в отношении всеобъемлющего набора мер, который существенно снижает стоимость заимствований, позволяя при этом сохранить финансовые возможности МВФ для оказания поддержки нуждающимся странам.

Утвержденные меры снизят стоимость заимствований, предоставляемых МВФ государствам-членам, на 36 процентов, или примерно на 1,2 миллиарда долларов США в год. Ожидается, что в 2026 финансовом году число стран, с которых будут взиматься дополнительные сборы, сократится с 20 до 13.

Это будет достигнуто за счет снижения надбавки сверх процентной ставки по СДР, повышения порогового уровня для дополнительных сборов, основанных на объеме заимствования, снижения ставки дополнительных сборов на основе сроков и увеличения пороговых уровней для сборов за обязательство. Этот утвержденный набор мер вступит в силу 1 ноября 2024 года.

Несмотря на значительное снижение сборов и дополнительных сборов, они остаются важной частью принятой МВФ основы совместного кредитования и управления рисками, в рамках которой все государства-члены вносят свой вклад и при необходимости могут получить поддержку. В совокупности сборы и дополнительные сборы покрывают расходы на посредничество при кредитовании, помогают накапливать резервы для защиты от финансовых рисков и стимулируют осмотрительное заимствование. Это обеспечивает прочную финансовую основу, позволяющую МВФ оказывать государствам-членам крайне важную поддержку в финансировании платежного баланса на доступных условиях, когда они больше всего в ней нуждаются.

Эта реформа помогает МВФ и далее служить на благо наших государств-членов в меняющемся мире».

Ссылка на часто задаваемые вопросы

[1] Сборы и дополнительные сборы не распространяются на заимствования из Трастового фонда МВФ на цели сокращения бедности и содействия экономическому росту, из которого государства-члены с низким доходом получают финансовую поддержку на льготных условиях.

Департамент коммуникаций МВФ

ОТДЕЛ ПО СВЯЗЯМ С СМИ

СОТРУДНИК ПРЕСС-СЛУЖБЫ: Camila Perez

ТЕЛЕФОН:+1 202 623-7100АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: MEDIA@IMF.org

MIL OSI