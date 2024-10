Девять образовательных учреждений в трех округах построили инвесторы по договорам участия с начала года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Три школы и шесть детских садов построили инвесторы в столице по договорам участия с начала 2024 года. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Новые образовательные объекты появились в Юго-Восточном, Западном и Новомосковском административных округах столицы. В общей сложности они рассчитаны более чем на три тысячи мест для учеников школ и примерно на 1,5 тысячи мест для воспитанников детских садов. Все объекты передаются в столичную систему образования. Они стали важной частью социальной инфраструктуры в районах, где активно развивается новая жилая застройка», — подчеркнул Владимир Ефимов.

Девелоперы возвели объекты в рамках подписанных с городом договоров участия в развитии социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры застраиваемой территории столицы. Подобный формат сотрудничества позволяет Москве расширять образовательную инфраструктуру с привлечением частных инвесторов.

Новые школы и детские сады оснащены всем необходимым для комфортного обучения.

«В районах Люблино и Очаково-Матвеевское построили три детских сада суммарно на 775 мест, в Новомосковском административном округе появилось также три детских сада, рассчитанных на 820 воспитанников, а три школы с дошкольными отделениями более чем на три тысячи мест уже открылись к новому учебному году. Они расположены в шаговой доступности от новой жилой застройки, что значительно сокращает время на дорогу», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Здания проектировали в соответствии со стандартом «Московская школа». Территории рядом с новыми объектами образования благоустраивают, там оборудуют детские и спортивные площадки, физкультурные зоны.

Мосгосстройнадзор контролировал возведение социальных объектов на всех этапах. Как рассказал глава ведомства Антон Слободчиков, общая площадь построенных школ — почти 60 тысяч квадратных метров, детских садов — более 22 тысяч квадратных метров. Суммарно на этих площадках инспекторы столичного Комитета государственного строительного надзора совместно со специалистами подведомственного Центра экспертиз провели 69 выездных проверок, в ходе которых оценили качество выполненных работ, применяемых материалов и их соответствие требованиям проектной документации.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что с начала 2024 года в столице построили 63 объекта социальной инфраструктуры.

